Salma Hayek firma un acuerdo de producción con Lionsgate.

Salma Hayek firmó un acuerdo con Lionsgate para producir varias películas en colaboración con este estudio, informaron hoy ambas partes en un comunicado.

Hayek y Lionsgate llegaron a un acuerdo por el cual el estudio tendrá prioridad sobre cualquier otra compañía cinematográfica para poder invertir en los nuevos proyectos que desarrolle la mexicana.

"Estoy muy agradecida de comenzar esta nueva fase de mi alianza con Lionsgate", dijo Hayek. "Han construido una tremenda relación tanto con el público general como con audiencias poco atendidas, y su voluntad por ir más allá con películas que reflejan una visión creativa atrevida y auténtica me llena de gran emoción", consideró.

La actriz y productora dijo que no podría haber encontrado "un hogar mejor" y destacó que Lionsgate "celebra la diversidad y el punto de vista de las mujeres".

Lionsgate y Pantelion Films, compañía creada por el estudio junto a Televisa y que está dedicada al cine hispano, han trabajado con Hayek en cintas como The Hitman's Bodyguard y How to Be a Latin Lover (ambas de 2017).

"Salma es una artista con una voz poderosa y distintiva cuyos proyectos tienen eco en públicos de todo el mundo, y estamos encantados de asociarnos con ella y con (el productor) José 'Pepe' Tamez en películas que reflejen su visión creativa única", afirmó el codirector de la unidad de cine de Lionsgate, Joe Drake.

"Salma es una gran superestrella que ha mostrado que el cine y la televisión geniales trascienden las fronteras de los idiomas y las culturas", apuntó el consejero delegado de Pantelion Films, Paul Presburger.

Nominada al Oscar a la mejor actriz por Frida (2002) y considerada en Hollywood como una de sus estrellas latinas más importantes, la carrera de Hayek incluye también las películas Desperado (1995), From Dusk Till Dawn (1996), Wild Wild West (1999) y Beatriz at Dinner (2017).





