Salma Hayek agradece apoyo tras muerte de su perrita.

Salma Hayek agradeció a sus fans las muestras de apoyo tras la muerte de su perrita Lupe, quien tuvo por 18 años.

"Con el corazón lleno de amor y dolor le dije adiós a mi Lupe. Le estoy muy agradecida por enriquecer mi vida con su grandioso espíritu por 18 años", escribió en su cuenta de Instagram acompañada de una imagen en la que aparece con su mascota.

"No tengo palabras ni lágrimas que describan lo que ella fue para mí. Correrá libre con mis otros perros que ya la esperaban en el paraíso canino", puso en la primera fotografía.

Durante todo el día, la actriz mexicana recibió miles de mensajes de apoyo como "toda la fuerza en este momento", "Es muy doloroso perder a un perrito que es como de la familia, seguro sigue contigo y está feliz en otro lado", "gracias por promover la adopción de los perritos", "dios te bendiga", fueron algunos de los comentarios que se leen.

Hayek agradeció: "me siento muy conmovida por sus hermosas palabras. Me han levantado el ánimo con su cariño y apoyo. Nunca había tenido tantos comentarios. Quizá no tengo la mayor cantidad de seguidores pero definitivamente tengo los mejores del mundo. Los quiero", escribió en otra fotografía que posteó de Lupe.



