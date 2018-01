Ella será la nueva Sabrina en Netflix

Ciudad de México

Sabrina, la bruja adolescente, se prepara para su gran regreso a la pantalla chica, esta vez de la mano de Netflix, que producirá una serie cuyo tono se alejará de la comedia y acercará al horror.

En los 90, la encargada de dar vida a la joven hechicera fue Melissa Joan Hart, ¿quién será ahora la elegida para interpretar al icónico personaje?

Este viernes la revista Entertainment Weekly dio a conocer que la nueva Sabrina Spellman será Kiernan Shipka, a quien conocimos en Mad Men con el personaje de Sally Draper.





"Todos somos tan fans del trabajo de Kiernan que cuando comenzamos a hablar sobre quién podría ser esta nueva encarnación de Sabrina, su nombre estaba en la lista de deseos de todos", dijo el productor ejecutivo Roberto Aguirre-Sacasa.

"Esta es una versión más oscura y más macabra de Sabrina, y estamos increíblemente emocionados de que la gente vea que Kiernan hace suyo a este personaje icónico", agregó.

Por su parte, el productor ejecutivo y CEO de Archie Comics, Jon Goldwater, señaló: "Estoy encantado de que Kiernan esté interpretando a Sabrina y no tengo dudas de que encarnará la fuerza, el coraje y la audacia que han hecho del personaje un favorito de los fans".

Aunque aún no se conocen muchos detalles sobre esta nueva versión de Sabrina, se sabe que estará inspirada en el cómic The Chilling Adventures of Sabrina.





