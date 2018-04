Viven calurosa jornada en el Roxy

Guadalajara

Una calurosa jornada musical es la que se vive en Terraza Vallarta con la celebración de la segunda edición del Festival de Música y Arte Gastronómico Roxy, donde ya actuaron bandas como La Unión, Jonáz, Cuarteto de Nos y el emblemático Peter Murphy.

Todo comenzó pasadas las 13:00 horas cuando la cantante tapatía Icari salió inaugurando el escenario Jack Daniel’s donde presentó una propuesta fresca y multi-instrumental.

Una vez concluida su participación, el Converse Stage encendió las bocinas para recibir a Technicolor Fabrics. El poder tapatío dejó huella en ambos escenarios para comenzar a recibir a los invitados internacionales del día.

Fue entonces cuando llegó La Unión para entregar un set electro-pop con el que tocó las fibras nostálgicas de los tapatíos. La agrupación madrileña tocó un repertorio clásico que destacó por temas como “Lobo hombre en París” y “Ella es un volcán”.

“Hoy hemos cambiado la luna por el sol pero no importa, el día es inolvidable y la compañía incomparable”, dijo Rafa Sánchez vocalista de la banda antes de interpretar “Sildavia”.

El ardiente sol que azotó al terreno no fue obstáculo para que las más de 5 mil personas que se habían dado cita disfrutaran de las amenidades del festival como el Game Room y Roxy Kids.

La novedad del día se presentó dentro del Game Room, un espacio dedicado al arcade donde los asistentes podían disfrutar gratuitamente de videojuegos clásicos como el PinBall y PacMan. El recorrido comenzaba a partir de la figura del “comecocos” y finalizaba en el casco de Darth Vader.

El sol comenzó a descender detrás de los escenarios principales y con ello trajo la icónica presentación de Peter Murphy en el marco de la celebración de los 40 años con su banda Bauhaus y David J. La primera gran ovación del público fue para el cantante británico, quien demostró una gran empatía con los asistentes.

“I want to speak in spanish but I can’t, ¡muchas gracias! I’m mucho bueno”, dijo Murphy mientras vestía un estilizado conjunto negro.

La fiesta continúa en el Converse Stage de Terraza Vallarta con el set de Erasure, quien se está presentando con un extravagante show frente a más de 10 mil personas.

Un detalle que agradó a los presentes fue que entre cada banda, que por cierto presumió de sincronización y puntualidad, anunciaba la llegada de cada grupo con una introducción al ritmo de “We Will rock you” de Queen, banda del homenajeado del día Freddie Mercury.

La velada continúa sin contratiempos y hasta el momento no se ha dado ninguna cancelación de última hora, se espera que más gente arribe al recinto para escuchar la música y show de Franz Ferdinand, LCD Sound System e Incubus, los platos fuertes de esta edición del Roxy.

GPE