Listo el cartel del Roxy 2018

Guadalajara

Este lunes fueron revelados algunos detalles de la segunda edición del festival musical Roxy, el cual tendrá como novedades la colocación de tres escenarios en donde 19 agrupaciones y artistas harán de las suyas, además pese a que se había anunciado se llevaría a cabo en el Foro Alterno, también se informó que ahora se realizará el 21 de abril en la Terraza Vallarta.

El cartel completo también fue descubierto y es encabezado por LCD Soundsystem, Franz Ferdinand, Cuartero de Nos, Richard Ashcroft y Sublime Whit Rome, también estarán Erasure, God Save the Queen, Jonáz, The Warnig, Techincolor Fabrics, Icari, La Unión, Antonio Sánchez, Crew Peligrosos, La Toma, Liniker e os Caramelows, The Las Internationale, Roxy Hip Hop Jazz Band y DJ Chetos.

Al respecto de si se supera o no al cartel del año pasado, el cual contó con la presencia de Morrisey, James, Empire of the Sun y Smash Mouth, entre otros, los organizadores fueron claros y señalaron que no se trata de superar o no carteles sino de ofrecer una propuesta musical para un tipo específico de público.

“Seremos embajadores de la libertad y la diversidad, es imposible superar a tu artista favorito traigas a quien traigas, no queremos ser un Festival de headliners, le estamos apostando a una alternativa musical, a propuestas para un mercado que ya no le atraían a otros festivales, le estamos hablando a un adulto contemporáneo, con grupos que jamás imaginaban que regresarían como Erasure”, detalló Jacobo Márquez, quien forma parte del comité organizador.

Como ya se había dado a conocer, este año se rendirá homenaje a Freddie Mercury, por lo que se trabaja en un extenso merchandise y activaciones para que los asistentes puedan ser parte de esta celebración, además cada una de las bandas tocará un tema del emblemático cantante y cuando esto pase detallan habrá muchas sorpresas.

Se informó que en la primera edición asistieron 22 mil personas y este año pretender elevar la cifra a 40 mil personas, para ello están preparados pues la nueva sede tiene un aforo más 100 mil asistentes.

Otra de las novedades es la implementación del programa Arriésgate el cual busca ser parte de una gran labor altruista, para ello ofrece el canje de boletos a cambio de trabajo de voluntariado como apoyo a grupos migrantes, promover la donación de sangre, realizar campañas de limpieza de zonas naturales, reforestación, colecta de ropa y entrega de útiles escolares.

En su ideología de ofrecer experiencias únicas y para todo tipo de edades contarán nuevamente con el espacio Roxy Kids, el cual estará adaptado para recibir a 400 menores, más del doble que el año pasado, quienes disfrutarán de su propio concierto privado a cargo de San Juan Projet, pintarán un grafiti y vivirán su propio festival de actividades.

En la parte gastronómica, ocho de los chefs más reconocidos a nivel local; Fabián Delgado, Jesús Escalera, Paco Ruano, Paul Bentley, Poncho Cadena, Tomás Fernández y Ernesto Hernán serán coordinados por Nico Mejía para dar una degustación de sus mejores platillos a los asistentes, a quienes buscan sorprender con novedades pensadas exclusivamente para el festival y en esta ocasión, multiplicarán las porciones, pues en la pasada edición en menos de dos horas se terminaron los platillos.

Este martes arranca la segunda fase de venta de boletos los cuales ahora tienen costo de $1,100 general, $1,700 VIP y $500 infantil (De 4 a 12 años).

GPE