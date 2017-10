Rose McGowan reveló que le ofrecieron 1 mdd para no hablar sobre Weinstein

Ciudad de México

La actriz Rose McGowan compartió que le ofrecieron un millón de dólares si firmaba un acuerdo de confidencialidad para mantenerse en silencio, después de que el productor Harvey Wenstein abusó de ella sexualmente.

"Tenía a toda esta gente a la que le pagaba y me decía que lo tomara para poder financiar mi arte. Pensé que probablemente podría haberlo conseguido hasta tres. Pero yo estaba como, 'Ew, asqueroso, eres asqueroso, no quiero tu dinero, eso me haría sentir repugnante'", dijo en una entrevista que publicó The New York Times.

Rose McGowan, quien interpretó a Paige Matthews en la famosa serie Hechizeras, expresó en la entrevista que en 1997 había alcanzado un acuerdo con Weinstein por cien mil dólares, despúes de un accidente en la habitación de un hotel durante el Festival Internacional de Cine de Sundance.

La actriz estadunidense explicó que después de la violación a la que fue sometida por Harvey Weinstein, fue a una conferencia de prensa donde apenas pudo contener el llanto. Expresó que le contó a Ben Affleck y a su ex manager, Jill Messick, lo que le ocurrió.

Sin embargo, Affleck no la respaldó y dijo no tener conocimiento sobre la conducta de acoso sexual de Wenstein; a lo que ella reaccionó en su cuenta de Twitter, llamándolo mentiroso.

El viernes pasado, hizo su primer aparición pública después de que dio a conocer las acusaciones en contra del productor, en un convención de mujeres en Detroit.

"He sido silenciada por 20 años. He sido avergonzada. He sido acosada. He sido difamada y ¿sabes qué? Yo soy como tú. Lo que me sucedió tras bambalina, nos sucede a todos en la sociedad y eso no puede seguir, ni seguirá'", finalizó.

ERV