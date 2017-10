Llega la vida de Rosario Castellanos al cine.

Morelia

La vida de la poeta y diplomática mexicana Rosario Castellanos llegó a la pantalla bajo la dirección de Natalia Beristain; la historia compite en la sección oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia.

"En algún momento me topé con las cartas que rosario le escribió a Gabriel y desde ese momento me interesó llevarla a la pantalla, nos echamos un par de años de investigación leyendo", dijo Natalia Beristain.

TE RECOMENDAMOS: Mexicano presenta en Morelia cinta que se filmó con iPhone

"También entrevistamos a gente cercana a Rosario y sobretodo nos basamos en su poesía, porque es la parte más biográfica de su obra, pese a que no hay una obra escrita sobre su vida como tal", agregó.

Tesa Ia, quien interpreta a Rosario en su etapa joven considera que es pertinente que la vida de Rosario llegue a la pantalla grande para acercar su obra a las nuevas generaciones, "yo no la conocía hasta que Natalia me invitó a la película.

"Eso me causa conflicto, porque en la escuela no nos enseñan que existen mujeres fuertes y que hay figuras como Rosario que me gustaría que las chicas de mi generación pudieran conocer, es importante", agregó.

Karina Gidi interpreta a Rosario, una de las escritoras mexicanas más importantes del siglo XX, "me canta el valor que ella tiene como mujer, como embajadora y escritora, ella vivió en medio de todo el machismo.

TE RECOMENDAMOS: Gritan "asesino" a Calderón en Festival de Cine de Morelia

"Su vida estuvo en medio de la misoginia, pero no hay que tener miedo a que brillen los demás, hay tanta oscuridad en el mundo que brillar está bien, hombres y mujeres, lo importante es que ese brillo no se vuelva un problema para el otro", agregó la actriz.

Los adioses es el título de esta película que hoy comenzó su recorrido por festivales y que espera su próxima llegada a las salas comerciales para encontrar conexión con el público. Actúan Karina Gidi, Tesa Ia y Daniel Giménez Cacho, entre otros.





DAPR