“La risa es cosa seria” con Rogelio Ramos

Torreón, Coahuila

Con presentación mañana jueves 5 de octubre en el Teatro Nazas, el comediante lagunero Rogelio Ramos iniciará una gira denominada "La risa es cosa seria", con la que festeja décadas de ejercer un oficio difícil pero determinante para salir de crisis personales y sociales.

Las funciones son a las 19:30 y 21:30 horas, continuando la gira del show en Poza Rica, Veracruz los días 6 y 7 de octubre, en tanto que se anunció que también tocará plaza en Ciudad Juárez, Saltillo, Piedras Negras y Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Dijo que la Comarca Lagunera es un semillero de comediantes, hoy llamado ‘standaperos’ que se dan a conocer en los escenarios tradicionales y redes sociales.



"Son las ciudades que nos quedan en la gira esperamos que sea un éxito a donde vamos. La gente no se va a arrepentir porque hay novedades y cosas pensadas para que se sorprenden y vean que no son las mismas jaladas”, dijo y señaló que los boletos están en 300, 400 y 500 pesos.

Rogelio Ramos confesó que hacer reír a las personas no está tan fácil como pareciera. Como ejemplo citó que debió hacer función en Ciudad de México cuando había pasado el 19 de septiembre, haciendo un comunicado explicando que no era una falta de respeto el presentar su trabajo cuando aún había gente viva bajo los escombros.

“Me decían que cómo era posible que fuera a contar chistes cuando la gente estaba de luto. Híjole, es que la risa es cosa seria y además es mi trabajo, la gente podrá decir que voy a decir payasadas pero es mi trabajo, como el de los payasos o los cantantes, yo no podía dejar mi trabajo porque esto fue en un restaurant - bar y los meseros, los capitanes, los cantineros y la gente del valet parking quieren reactivar su economía teniendo trabajo”.

Firmó recientemente contrato de exclusividad para presentarse en Estados Unidos con la empresa que durante 31 años llevó a Polo Polo a realizar giras en la Unión Americana, así De León Productions le abrió gira y el 17 de octubre estará en Las Vegas.

Juguetón, Rogelio Ramos tuvo la capacidad de burlarse de sí mismo criticando la imagen que se utilizó en su campaña de publicidad.

“Lo primero que tiene que hacer una persona a la que le va bien es agradecer porque a nadie le va bien por él mismo, tienes que agradecerle a mucha gente, ahorita a ustedes (trabajadores de medios de comunicación) y en su momento a la gente que me apoyó y que creyó en mí.

Es una satisfacción y un orgullo el que me hayan, por ejemplo, hablando del contrato de Estados Unidos, que me hayan hablado porque yo no conocía a esta persona”.