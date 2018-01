2018, un año con robots, dinosaurios, "biopics", pop y rock

México

En 2018 los mexicanos gozarán de una oferta en cine, televisión, conciertos y teatro muy variado. En la pantalla grande dominarán los superhéroes y Mazinger Z, mientras que en la televisión se desarrollarán contenidos biográficos de Luis Miguel, Silvia Pinal y José José; en la música habrá visitas de Katy Perry y teatro como Los Miserables que dominarán las marquesinas.

Los robots se adueñarán del cine este año; el 2 de marzo llegará a las pantallas nacionales, a través de Diamond Films, Mazinger Z. La cinta es una adaptación de la serie de manga realizada por el dibujante japonés Go Nagai, bajo la producción de Toei Animation (Caballeros del zodiaco, Sailor Moon, Candy Candy). El filme celebra 45 años del estreno del manga en el canal Fuji (1972).

Guillermo del Toro, fanático del robot que lucha para salvar a la humanidad del doctor Infierno, también verá la continuidad de su propia historia de Jaegers y Kaiju en Pacific Rim: Insurrección, en la que cedió la dirección al debutante Steven S. DeKnight y que será protagonizada por John Boyega a quien el público vio recientemente en Star Wars: Los últimos jedi.

Del Toro será el centro de atención de la temporada de premios con La forma del agua, el cuento de hadas místico, que tiene como fondo la época de la Guerra Fría en EU y que obtuvo ya siete nominaciones a la 75 edición de los Globos de Oro. La obra ya ganó el Premio a la Mejor Película que otorga la Sociedad de Críticos de Cine de Internet de Los Ángeles (LAOFCS).

De acuerdo a Imdb, la lista de los estrenos más esperados de este 2018 incluye a Vengadores: Infinity War, Pantera Negra, Deadpool 2, Jurassic World: El reino caído, Tomb Raider, Depredador, Ocean’s Eight, Misión imposible 6 y Solo: Una historia de Star Wars.

En la pantalla chica las biopics reinarán con la llegada de la serie de la vida de José José, por Telemundo. Protagonizada por Alejandro de la Madrid, narrará el ascenso a la fama del cantante y algunos momentos difíciles. En tanto, Carla Estrada dio continuidad a la serie de Silvia Pinal.

El Sol autorizó a Netflix llevar su historia a una serie, que incluso asesoró. La primera temporada incluirá las actuaciones de Diego Boneta, Oscar Jaenada, Camila Sodi, Juan Pablo Zurita y Paulina Dávila, entre otros. La plataforma lanzará también La casa de las flores, el esperado regreso de Verónica Castro, dirigida por Manolo Caro.

Luis Miguel será protagonista de este 2018, ya que además de ver su vida en streaming, sus fanáticos podrán aplaudirlo cuando se presente en el Auditorio Nacional, en el contexto de la gira Por Siempre México, con la que ofrecerá conciertos los días 21, 22, 23, 27 y 28 de febrero, su éxito está probado, ya que las tres primeras fechas están agotadas.

El pop, el rock en todos sus subgéneros y la electrónica también encontrarán su lugar en los escenarios con las presentaciones de Bruno Mars con su The 24K Magic World Tour que lo trae al Foro Sol, el Estadio Universitario de Monterrey y el Estadio Chivas en Guadalajara. En las mismas ciudades harán lo propio Katy Perry, Phil Collins, Lenny Kravitz, Harry Styles y Depeche Mode.

Los conciertos

Los festivales musicales seguirán convocando a miles. La 19 edición del Vive Latino se celebrará en el Foro Sol el 17 y 18 de marzo con un cartel encabezado por Gorillaz, Morrisey y Queens of the Stone Age. El 7 de abril el Corona Capital estrena sede: El Foro Alterno de Guadalajara y en su primera edición los headliners son The Killers, Alanis Morissette, Robin Schulz y David Byrne.

Por su parte, las marquesinas brillarán con tres ofertas muy esperadas: Los Miserables, que reunirá a 40 actores en escena, encabezados por María Panella y María Perroni Garza. Su versión renovada llegará al Teatro Telcel el 22 de marzo. El beso de la mujer araña regresará a los musicales a Chantal Andere, en el rol de Aurora, en el teatro Hidalgo en el mes de julio.

Un clásico revivirá el 26 de enero en el teatro Aldama. La señora presidenta ofrecerá temporada, ahora con el rol central interpretado por Héctor Suárez, bajo la dirección de su hijo Héctor Suárez Gomís. El montaje cuenta con las actuaciones de Eduardo España y Michelle Vieth, así como la producción ejecutiva de Guillermo Wiechers y la producción general de Alejandro Gou.