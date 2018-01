Rita Ora y Liam Payne cantan tema de 'Cincuenta sombras'

Rita Ora y Liam Payne estrenaron "For You", canción que formará parte del soundtrack de la cinta Cincuenta sombras liberadas.

El lanzamiento del tema llega un mes antes del estreno de la película, para calmar las ansias de los fans que ya esperan las nuevas aventuras sadomasoquistas de Anastacia y el señor Grey.

"No estaba buscando amor hasta que te encontré", dice la canción.

La tercera entrega de esta saga, protagonizada por Jamie Dornan y Dakota Johnson, llegará a las salas de cine el próximo 9 de febrero.



It’s HERE! Listen to my new single #ForYou with @LiamPayne - from the #FiftyShadesFreed Soundtrack 💖💖 https://t.co/MLis2oU0o4pic.twitter.com/3DJ3sJY8gR