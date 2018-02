Rihanna y Macron lideran conferencia para financiar educación.

El presidente francés, Emmanuel Macron, coincidió este viernes con la cantante Rihanna en Senegal, en una conferencia que busca financiación para la educación de 250 millones de niños de todo el mundo.

Macron es uno de los anfitriones de este evento, organizado por el Global Partnership for Education, junto al presidente senegalés, Macky Sall, en tanto que Rihanna asiste en su calidad de embajadora mundial de la organización.

TE RECOMENDAMOS: Rihanna pide a líderes financiar educación global

Como ya hizo el pasado julio, la cantante, la cuarta persona más seguida en Twitter con 86 millones de usuarios, volvió a pedir a Macron que aumente el gasto francés en educación en todo el mundo. El jueves tuiteó: "¡Gracias @EmmanuelMacron por ofrecerse a organizar la Conferencia de Financiación de @GPForEducation en Dakar! ¿Prometerá mañana Francia 250 millones de euros?".

Merci @emmanuelmacron for stepping up to co-host @GPforEducation’s Financing Conference in Dakar! Will France 🇫🇷 pledge €250M for @GPforEducation tomorrow? @claralionelfdn@glblctzn 🌍