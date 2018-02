Rihanna pide a líderes financiar la educación global

Rihanna aprovechó su posición de celebridad para instar a gobiernos clave a comprometerse a garantizar la educación de los más pobres del mundo, mientras participaba en una conferencia internacional en Senegal.

La exitosa intérprete se encuentra en Dakar, capital de aquel país, donde mañana se unirá a las conversaciones de la Alianza Global para la Educación coorganizadas por el presidente senegalés Macky Sall y el líder francés Emmanuel Macron.

Rihanna, la cuarta persona más seguida en Twitter con 86 millones de usuarios, recurrió a las redes sociales para instar a Macron, la primera ministra británica Theresa May y el primer ministro australiano Malcolm Turnbull a garantizar niveles específicos de financiación.

TE RECOMENDAMOS: Rihanna: sus looks a través de los años

En su tuit a Macron, agradeció al líder francés por dirigir la conferencia, pero lo presionó para comprometerse firmemente con 313 millones de dólares para la causa.

Merci @emmanuelmacron for stepping up to co-host @GPforEducation’s Financing Conference in Dakar! Will France 🇫🇷 pledge €250M for @GPforEducation tomorrow? @claralionelfdn@glblctzn 🌍