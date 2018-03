Ricardo Velderrain busca nuevos proyectos después de José José

Guadalajara

Proyectos como Los Héroes del Norte, 40 y 20, La hija pródiga y hasta El Señor de los Cielos, forman parte de la carrera del sinaloense Ricardo Velderrain, quien ha sabido abrirse paso por la industria de la actuación en México, pero a pesar de esto el actor cuenta que incursionar como cinematógrafo ya es parte de sus planes para este 2018.

“Me propusieron un papel para una película, pero lo rechacé porque viajo constantemente y esa es una de mis pasiones, viajar y explorar lugares nuevos, además de seguir preparándome para la actuación, me gusta conocer nuevas técnicas, nuevos idiomas, prepararme para trabajar y realizar cosas detrás de cámara, este 2018 me quiero enfocar en nuevas propuestas, la actuación no pienso dejarla a un lado, pero quiero explorar otras áreas y no sé si me dedicare a eso o no, pero si quiero empezar a trabajar en proyectos como cinematógrafo, por ejemplo” explicó Velderrain en entrevista para ¡hey!

EL artista cuenta, además, que desde que tomó la decisión de ser actor se ha encontrado con nuevos retos que le han dado mucha experiencia, pues ha realizado proyectos desde teatro hasta cortometrajes de estudiantes y se ha dado cuenta que lo más importante para sobrevivir a la competencia que hay en el medio es estar en constante movimiento, sin dejar de buscar y de prepararse a pesar de lo difícil que pueda ser.

“Siempre hay muchas variantes para obtener un papel, incluso un trabajo, puede ser tu perfil, tu talento, tus contactos o simplemente estar en el lugar indicado a la hora indicada. Nunca es fácil, pero tampoco es imposible”, así lo demuestra con todos los proyectos en los que ha participado, el más reciente es la Bioserie del cantante José José en donde el personifica a Poncho, quien aunque es un personaje ficticio le ha brindado la satisfacción de trabajar con grandes actores como Damián Alcázar, Rosa María Bianchi, Itatí Cantoral, entre otros.

El actor también comentó que le gusta la idea de que cada vez haya más de este tipo de proyectos en México, como las series de Lupita D’Alessio, Jenny Rivera o Joan Sebastian, que buscan enseñarle al público sobre la vida y la verdad de lo que es cada una de estas celebridades que también han batallado en muchos aspectos en su vida personal, con vicios e infidelidades y muchas cosas más.

“Es una gran historia, de uno de los mejores talentos, de las mejores voces que hemos tenido en México. José José fue un icono de la música romántica, con muchos seguidores y con una trayectoria que va desde los años 70 hasta la fecha” dijo el actor.

MC