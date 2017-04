Las reinas chulas hacen parodia de las primeras damas

México

Alguien murió y en la Casa Blanca se reúnen La Gaviota (Marisol Gasé), Marta Asegún (Nora Huerta) y Margarita Salada (Cecilia Sotres). Las esposas de los últimos presidentes de México sufren una pérdida y comparten con cinismo sus logros durante el sexenio de sus maridos.

Comienzan a hablar de propiedades y La Gaviota culpa a Asegún de robarle a la patria cantidades estratosféricas, a lo que ella contesta: “Nosotros nada más un rancho, pero tú un avión presidencial”. La plática pasa a los gastos en imagen y Margarita defiende su apariencia modesta:

“Yo soy la que menos gasta del presupuesto. Tengo una bolsita CH y no es Carolina Herrera, ¿saben qué es?, es Calderón Hinojosa”, dice la mujer que viste un colorido traje típico con reboso incluido.

La muerte de aquel personaje (sorpresa) se vuelve un conflicto internacional, por lo que al trío de primeras damas se une Melania (Ana Francis Mor), quien en entrevista con ¡hey! declara su percepción de la situación.

“Es la primera vez que convivo con gente como ésta, y qué feas están, por eso mi marido siempre ha estado empeñado en acabar con el tercer mundo. Sin embargo, me siento como en casa, me tratan bien, no vine porque me obligó mi marido, estoy aquí porque tuvimos una reunión de Tupperware”, explica la rubia frondosa en un español forzado.

El conflicto convocó a un conductor de noticias (Alberto Tavira) y a una reportera insistente (Fernanda Tapia), que con resignación miran el disturbio a su alrededor, mientras que una de las primeras damas deja al descubierto su interés en la silla grande.

Las dinosaurias también roban es un texto escrito por Las reinas chulas en colaboración con Fernanda Tapia y Alberto Tavira, donde a través del teatro cabaret hacen una sátira del papel que juegan en el poder las esposas de los presidentes.

“Sus vestidos, sus accesorios, las marcas que las han vestido, sus diseñadores mexicanos, sus hijos, sus maridos, sus familias… Esto está inspirado en lo que ha hecho la historiadora Sara Sefchovich en La suerte de la consorte, los datos duros y las crónicas de varias esposas de Presidentes, y se ha ido nutriendo e ironizando con la nota diaria, las posturas políticas y el imaginario colectivo de todos los que hemos padecido a las primeras damas y a sus maridos”, explicó Tavira.

En la opinión de de Tapia, las representadas siempre han sido terribles “lo que pasa es que antes no había redes sociales para balconearlas”.

Cecilia Sotrés consideró que Las dinosaurias también roban es una de las críticas políticas más fuertes que han hecho en su carrera; no obstante, la catarsis es permitida en el teatro cabaret.

“Lo hacemos analizando la política, haciéndonos doler y reír”, aseguró.

Las dinosaurias también roban se presenta viernes y sábados a las 22:30 horas, en el Teatro bar El Vicio.

Claves

• La puesta en escena estará en cartelera hasta el 20 de mayo, pues Las reinas chulas tienen planeada una gira por el país.

• “Queremos que la banda venga, se eche unos tequilas, una cena y se ría, porque a estas alturas del partido necesitamos reírnos de lo que nos duele. El público es nuestro séptimo personaje, porque la cuarta pared se rompe para que opinen, nos digan por dónde va la historia, rebotarnos las ideas y morirnos de risa”, dijo Gasé.