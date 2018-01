Niño le canta "Recuérdame" a su hermana muerta

"Recuérdame", el tema de la película Coco ha sido una de las canciones que seguramente ha hecho llorar a más de uno por la letra y el sentimiento que el personaje de Miguel interpreta al momento de cantarle a su bisabuela.

Sin embargo, Alex, un niño de tan solo 4 años, también logró tocar el corazón de varias personas al momento de cantarle el tema de la cinta de Pixar a su hermanita que falleció.

En un video publicado por el padre de Alex, aparece el niño con una guitarra blanca como en la película, interpretando la canción frente a un pequeño altar en memoria de Ava, quien falleció en mayo del año pasado.

My son singing "Remember Me" from the movie "Coco" to his baby sister, Ava, who we lost this past May.



He's only 4 years old and he understands. He didn't even know he was being recorded. He just wanted to sing to her for her 1st birthday!



Happy Birthday mamas, we miss you!💕 pic.twitter.com/EoVLjju0bJ