Reconocen a Jorge Ortiz de Pinedo en el Palacio de Legislación.

Ciudad de México

El Productor Jorge Ortiz de Pinedo y el cantante Martín Urieta, fueron reconocidos con la medalla al mérito cultural por La Asamblea Legislativa, este miércoles, en reconocimiento a su trayectoria artística.

Jorge Ortiz de Pinedo, al subir al pleno de la Cámara de Diputados mandó un mensaje de agradecimiento a quienes se encargan de este reconocimiento y agregó una propuesta para generar mayor educación cultural en los más jóvenes.

TE RECOMENDAMOS: Presenta Jorge Ortiz de Pinedo comedia "Tic Tac Boom"

"Me siento muy honrado, estoy muy contento, gracias por este reconocimiento; también quiero decir algo que tengo en el alma, aunque ya se va a acabar, creo que se debería de legislar una ley que fuera obligatoria la clase de arte en los niños mexicanos para las escuelas, que puedan tener horas a la semana donde puedan escoger pintar, esculpir, actuación, baile, canto; el arte es lo único que nos puede salvar de lo que estamos viviendo, de un país en el que estamos sufriendo muchísimo; hace mucho tiempo que no estamos tranquilos, quiero pedir a nuestros legisladores que promuevan dentro de los programas escolares, actividades artísticas", comentó el actor frente a los diputados, invitados y medios de comunicación presentes.

En entrevista con Ortiz de Pinedo, tras recibir su premio, expresó su agradecimiento por ser parte de la Medalla cultural y ciudadana.

"Se siente padre estar en la tribuna, no quise dejar pasar por alto el momento y proponer una ley, no todos los niños pueden hacer deportes, es una desgracia, entonces los que no pueden, tienen el arte; los actores, poetas, cantantes, compositores, escultores, todos somos ciudadanos, eso no se puede olvidar; me da risa cuando critican a los actores que tratan de ser diputados, gobernadores o lo que sea, porque son ciudadanos y todos tienen derecho, es interesante que la Asamblea Legislativa se dé cuenta y que cada años se premie a gente que se dedican a entretener a los demás.

"No se puede concebir un país sin arte, no se puede concebir que exista un país donde no existan monumentos, estatuas, museos", agregó Ortiz de Pinedo.

El vicepresidente de la Sociedad de de Autores y Compositores de México, Martí Urieta, se sintió honrado por su labor en la música.

"Se lo dedico a México que canta mis canciones; pienso que todo triunfo, todo éxito es consecuencia de una lucha, agradezco mucho este reconocimiento", comentó en entrevista el cantante dentro de la cámara.

Incluso mencionó que aspira que los cantantes que no lo han interpretado, lo hagan, en cuanto a sus metas musicales.

Claves

Otros artistas que fueron galardonados durante la Asamblea fueron Eugenia León , Olivia Revueltas , Jorge Marín, Lalo España; algunos de los mencionados no pudieron asistir.

El Actor Lalo España, se tomó la foto del recuerdo con su compañero Jorge Ortiz de Pinedo.





DAPR