Con tristeza, Hollywood despide a su Princesa Leia

México

La muerte de Carrie Fisher, la Princesa Leia en "Star Wars", ha dejado en luto a numerosas celebridades de Hollywood, que ya expresaron su pesar en redes sociales.

Desde colegas que la acompañaron en la saga galáctica, como Mark Hamill, Anthony Daniels, Peter Mayhew y David Prowse, hasta celebridades como Seth MacFarlane o Josh Gad, aquí te compartimos algunas de las reacciones.



FOTOGALERÍA: La vida de Carrie Fisher en imágenes







DEBBIE REYNOLDS: Gracias a todos los que admiraron los dones y talentos de mi amada y asombrosa hija. Estoy agradecida por sus pensamientos y oraciones, que la están guiando ahora hacia la siguiente parada.





HARRISON FORD: Carrie Fisher fue única, brillante, original, divertida y valiente emocionalmente. Vivió su vida con valentía. Mis pensamientos están con su hija Billie, su madre Debbie, su hermano Todd y sus muchos amigos. Todos la echaremos de menos.





GEORGE LUCAS: En "Star Wars" fue nuestra gran y poderosa princesa; luchadora, sabia y llena de esperanza en un rol que era más difícil de lo que la mayoría podía pensar.





MARK HAMILL: Sin palabras #Devastado





PETER MAYHEW: No hay palabras para esta pérdida. Carrie era la luz más brillante en cada cuarto en el que entraba. La echaré mucho de menos.

There are no words for this loss. Carrie was the brightest light in every room she entered. I will miss her dearly. pic.twitter.com/GgIeYGeMt9 — Peter Mayhew (@TheWookieeRoars) 27 de diciembre de 2016





ANTHONY DANIELS: Pensé que había conseguido lo que pedí debajo del árbol. No fue así. A pesar de tantos pensamientos y oraciones de tantas personas. Estoy muy, muy triste.

I thought I had got what I wanted under the tree. I didn't. In spite of so many thoughts and prayers from so many. I am very, very sad. — Anthony Daniels (@ADaniels3PO) 27 de diciembre de 2016





DAVID PROWSE: Estoy extremandamente triste por el fallecimiento de Carrie. Fue maravilloso trabajar con ella. Mis condolencias a sus amigos, familia y fans alrededor del mundo.



I am extremely sad to learn of Carrie's passing. She was wonderful to work with. Condolences to her friends, family & fans around the world. pic.twitter.com/DGRYQYPZgO — DARTH VADER (@isDARTHVADER) 27 de diciembre de 2016





KATHLEEN KENNEDY (productora de "Star Wars"): Era la Princesa Leia para el mundo, para nosotros era una entrañable amiga. Te extrañaremos.

"Era la Princesa Leia para el mundo, para nosotros era una entrañable amiga. Te extrañaremos." -Kathleen Kennedyhttps://t.co/P0BCGYOsFTpic.twitter.com/EhWtDEkkP1

— Star Wars (@StarWarsLATAM) 27 de diciembre de 2016





DAISY RIDLEY: Devastada con espa pérdida monumental. Qué afortunados fuimos al haberla conocido, y qué deprimente tener que decirle adiós.





FELICITY JONES: Qué devastadoras noticias. Nunca conocí a Carrie, pero escuché lo profundamente ingeniosa y maravillosa que era. Su espíritu será echado de menos por todos nosotros.





GARY THE DOG (El perrito de Carrie Fisher): Mi mami se ha ido. Te amo. Seguiré esperándote.





J.J. ABRAMS: No necesitabas conocer a Carrie Fisher para comprender su poder. Era tan brillante, hermosa, fuerte, maravillosa, incisiva y graciosa como puedas imaginar. Qué injusto es perferla. Qué afortunado de haber sido bendecido con ella.





STEVEN SPIELBERG: Siempre he admirado a Carrie. Sus observaciones siempre me hacían reír y jadear al mismo tiempo. Ella no necesitaba la Fuerza. Ella era una fuerza de la naturaleza, de la lealtad y la amistad. La extrañaré mucho.





GEORGE TAKEI: Que su alma descanse en paz eterna, cuando volvamos con ella al paraíso, en una galaxia, muy, muy lejana.

May her soul rest in eternal peace, as we return her to the heavens, in a galaxy far, far away. pic.twitter.com/6lkgcHam0J — George Takei (@GeorgeTakei) 27 de diciembre de 2016





COLIN TREVORROW: Siempre.





WILLIAM SHATNER: Estoy profundamente triste al saber la muerte de Carrie Fisher. Extrañaré nuestras bromas. Un maravilloso talento y una luz se ha extinguido.

I'm deeply saddened to learn of the death of Carrie Fisher. I will miss our banterings. A wonderful talent & light has been extinguished. — William Shatner (@WilliamShatner) 27 de diciembre de 2016





ANNA KENDRICK: No. No. Al carajo con esta mierda. Carrie Fisher era una gran leyenda y esto es una mierda.

No. No. Fuck this shit. Carrie Fisher is a fucking legend and this is bullshit. — Anna Kendrick (@AnnaKendrick47) 27 de diciembre de 2016

JOSH GAD: Estoy sentado en un profundo silencio con la muerte de #CarrieFisher. En lo que ha sido un año particularmente triste, esto puede que sea lo más difícil. Descanse en paz.

I'm sitting in stunned silence learning of the death of #CarrieFisher. In what has been a particularly sad year this may be the hardest. RIP — Josh Gad (@joshgad) 27 de diciembre de 2016





SETH MACFARLANE: Carrie Fisher era inteligente, graciosa, talentosa, sorprendente y siempre un infierno de diversión para estar con ella. "Family Guy" la extrañará inmensamente.

Carrie Fisher was smart, funny, talented, surprising, and always a hell of a fun time to be around. Family Guy will miss her immensely. — Seth MacFarlane (@SethMacFarlane) 27 de diciembre de 2016





JON FAVREAU: Qué triste dia para su familia, amigos y millones de fans. Carrie Fisher será profundamente echada de menos.

Such a sad day for her family, friends and millions of fans. Carrie Fisher is deeply missed. — Jon Favreau (@Jon_Favreau) 27 de diciembre de 2016





ehh