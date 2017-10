¿Quién es Anthony Rapp? actor que acusó de acoso Spacey

Anthony Rapp rompió el silencio y denunció públicamente el acoso sexual que sufrió por parte de Kevin Spacey hace más de 30 años.

Las declaraciones del actor de Star Trek vienen después de que varias actrices alzaran la voz en contra del productor Harvey Weinstein.

Anthony Rapp relató que fue en 1986 en una fiesta en el departamento del actor de House of Cards cuando ocurrió el suceso.

Rapp tenía 14 años cuando Spacey de 26 entró al cuarto e intentó "algo conmigo sexualmente" luego de que "se acostó sobre mí", contó el actor en una entrevista con BuzzFeed News.

Hoy a sus 46 años, Rapp ha participado en más de 20 películas y programas de televisión entre las que destacan: Tornado, Colegio Privado, A Beautiful Mind, Star Trek: Discovery, Seis grados de separación, Black Bird, Junction, entre muchas otras.

Su primera aparición fue de la mano de Chris Columbus en 1987 cuando participó en el filme Aventuras en la gran ciudad, misma que llegó un año después a nuestro país.

Pero también ha incursionado en el ámbito musical con más de 20 canciones divididas entre los dos álbumes que lanzó hace algunos años, "Look Around" ( 2000), "Without You" (2012).

Hijo de Mary Lee Bird y Douglas Rapp, el actor nació un 26 de octubre de 1971 en Joliet Illinois, Estados Unidos y en este año entre sus más recientes proyectos cinematográficos destaca su participación en Stark Trek: Discovery, misma que acaba de ser renovada por una segunda temporada en Netflix.

Hoy, tras los comentarios emitidos en la publicación, el actor dejó en claro que no hablará más al respecto del tema.

“Todo lo que quería decir sobre mi experiencia fue en el artículo, y no tengo ningún comentario más sobre ella en este momento”, escribió en Twitter.

Everything I wanted to say about my experience is in that article, and I have no further comment about it at this time.