En Globos de Oro condenarán escándalos de abuso sexual

Los Globos de Oro abren este domingo la temporada de premios de Hollywood y además de celebrar lo mejor del cine y la televisión, será la primera vitrina para condenar el escándalo sexual que sacudió la industria.

Escalofriantes denuncias contra el otrora productor Harvey Weinstein develaron una cultura de acoso, abuso y violación practicada por pesos pesados como Kevin Spacey, Brett Ratner, Dustin Hoffman y James Toback.

Varias investigaciones policiales fueron abiertas, pero hasta ahora nadie está en prisión.

"Son problemas muy grandes y serios. Tenemos mucho trabajo por delante", dijo Angelina Jolie en un simposio de directores este sábado.

Aunque los Globos no son considerados un termómetro para el Óscar, porque no vota la industria del cine sino los miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, es una gala de alto perfil y los ojos estarán puestos en ella: desde el monólogo de Seth Meyers hasta los discursos de aceptación, pasando por el negro, que será el color predominante en la alfombra roja en protesta silenciosa contra los abusos.

Ya Meyers adelantó que un buen pedazo de su apertura estará dedicado al escándalo.

"Más que hablar de cualquier cosa en las noticias ahora, este año más que nunca hay que hablar de la política interna de Hollywood", señaló a la revista People. "El foco estará más en los mundos que hacen estas películas y menos en algo que esté pasando en Washington".

El año pasado, la atención estuvo enfocada en criticar al entonces presidente electo Donald Trump.

La ceremonia, que se inicia a las 17:00 horas locales es tradicionalmente la más animada y divertida de la temporada, probablemente porque el champán, que no deja de pasar durante toda la noche, desinhibe a más de uno, aunque este año muchos cuidarán cada palabra.

Se entregarán 25 premios: 14 para cine y 11 para televisión.

El mexicano Guillermo del Toro recibió el mayor número de nominaciones, siete, con "La forma del agua". "The Post" y "Tres anuncios por un crimen" le siguen con seis.

La cinta fantástica, que ganó el León de Oro de Venecia, cuenta una historia de amor entre una limpiadora y una criatura anfibia guardada en un tanque de agua en una instalación militar de Estados Unidos en plena Guerra Fría.

Gold Derby, el sitio web de predicciones de premios, estima que la cinta ganará tres estatuillas, incluida la de mejor director para Del Toro, que ganó tres Óscar en 2007 con "El laberinto del fauno".

La crítica interpretó por su parte que las nominaciones para el drama de Ridley Scott "Todo el dinero del mundo" demuestran un apoyo implícito a la campaña contra el acoso sexual en Hollywood.

Scott, nominado a mejor director, desechó y filmó nuevamente en el último minuto todas las escenas de Kevin Spacey, caído en desgracia, sustituyéndolo por el veterano actor Christopher Plummer ("La novicia rebelde"), nominado a mejor actor de reparto.

Michelle Williams también recibió una nominación a mejor actriz.

Fue una sorpresa que no hubiera ninguna directora nominada a pesar del gran año que tuvieron Greta Gerwig ("Lady Bird"), Patty Jenkins ("Mujer Maravilla"), Dee Rees ("Mudbound"), Kathryn Bigelow ("Detroit: zona de conflicto") y Sofia Coppola ("El seductor").

La película chilena "Una mujer fantástica", del director Sebastián Lelio, está nominada a mejor película extranjera.

Protagonizada por Daniela Vega, aclamada por la crítica, la cinta cuenta la historia de una mujer transexual que enfrenta la muerte de su compañero en medio de prejuicios, reproches y violencia.

Las predicciones dan ganadora no obstante a la sueca "The Square", con Elisabeth Moss.

En la pantalla chica, la serie de HBO "Big Little Lies" lidera las nominaciones con seis, seguida por "Feud: Bette and Joan" con cuatro, y "The Handmaid's Tale", "Fargo", y "This Is Us" con tres.

Amanda Spears, de Gold Derby, estimó que el escándalo sexual podría impulsar un premio para Shailene Woodley como mejor actriz de reparto por su papel de una madre soltera criando a un hijo producto de una violación.





