Portugal. The Man encantó con su show de madrugada

Guadalajara

Cual Cenicientas al revés, Portugal. The Man ofreció un show que empezó a la medianoche. A pesar de la hora, y que muchos asistentes llegaron después de un día de festivalear en el Coordenada, el C3 Stage lució casi lleno y el público mostró amor en todo momento por el quinteto estadunidense. Un largo segmento instrumental inició la presentación, la cual continuó con un fragmento de “Another Brick in the Wall”, fondo psicodélico incluido. Posteriormente, el baile apareció con canciones como “Purple Yellow Red and Blue”, “Feel It Still” y “Noise Pollution”.

Lo que más llama la atención de Portugal. The Man es la maestría con la que toman un escenario. No sólo cómo tocan los instrumentos, sino la forma en que han confeccionado la experiencia en vivo: las canciones transicionan de unas a otras sin esfuerzo para armar largos bloques de sonido, impecable siempre, que fluctúan entre los ritmos movidos, con tonos más oscuros y guitarrazos, y el particular timbre de voz de John Gourley. Aunado a lo musical, es necesario mencionar los visuales que acompañan a las canciones que completan la experiencia sensorial: colores que se mezclan y giran, figuras humanas casi en contorsión, carreteras que se extienden hasta el horizonte.

La banda no dirigió muchas palabras a su público, debido a los impresionantes periodos largos de tiempo en el que tocaban sin interrupción, aunque sí se tomaron el tiempo de agradecer y mencionar que los mexicanos son de las mejores audiencias.

Antes de despedirse por primera vez, los estadunidenses tocaron de nuevo la movida “Feel It Still”, repetición que no molestó al público, sino que la recibió con alegría, y la emotiva “Don’t Look Back in Anger”, cover de Oasis. Después de un breve descanso, la banda regresó para regalarle a su público dos piezas más, “Hip Hop Kids” y “Holly Roller (Hallelujah)”, con lo que cerraron la madrugada con ánimos y palmas en alto.

