Un día en el paraíso con Phil Collins

Guadalajara

Desde las 19:00 horas la fila para llegar a la Arena VFG comenzaba a caminar de manera pausada pero consistente. La mayoría de los asistentes como se esperaba, eran adultos, familias completas y aunque en menor cantidad un nutrido número de jóvenes que evidencian la trascendencia de Phil Collins por generaciones.

A las 20:30 horas los invitados especiales subieron al escenario, ataviados de blanco The Pretenders comenzaron de excelente nota la velada. Chrissie Hynde deleitó asistentes con una selección que también dio repaso de su trayectoria, además de mostrarse siempre humilde ante los tapatíos.

“Stop your sobbing”, fue uno de los temas que enmarcaron su primera media hora.

Entrando en calor Chrissie se quitó su saco blanco para dejar ver su playera negra sin mangas provocando gritos de los asistentes a lo que respondió, “y deberían ver que bien me veo cuando no tengo nada puesto”, provocando las risas.

Agradeció la oportunidad “de este caballero llamado Phin Collins de poder acompañarlo”, pero la audiencia valoró su actuación siendo muy receptiva y efusiva como una agrupación como esa lo merecía. Y fueron sus grandes éxitos los más ovacionados, como “Back on the chain gang”.

Por fin “Don’t get me wrong” y su contagioso ritmo puso a muchos a bailar y ponerse de pie. Dos grandes pantallas a los lados permitían ver los detalles desde cualquier ángulo, tras ellos había una siembra de brazos de maniquís proyectada en una de las pantallas y el baterista se ubicaba al centro en una jaula de cristal.

Sobre ellos una pantalla enorme que se encendería a la llegada de Phil “I’ll stand by you” fue una de las más coreadas, y los temas fueron una confirmación del virtuosismo de cada uno de sus integrantes y la longevidad de la banda con Chrissie al frente.

“Mystery Achievement” y “Middle of the Road” serían su despedida dejando el escenario después una hora y quince minutos de rock.

A la espera las tres pantallas Mostraban imágenes del músico en blanco y negro, hasta que se hicieron las 22:10 horas y un reflector le iluminó a su llegada al escenario, una silla se ubicaba al lado de su micrófono, al centro, y el músico se apropió de ella.

Uno de sus mayores éxitos, “Against All Odds (Take a Look at Me Now)” fue la aperture y el recinto se volcó en ovaciones.

Y continuó con “Another Day in Paradise” que fue coreada hasta opacar casi a la banda.

“Buenas noches, y hasta ahí llegó mi español” proclamó, pero los asistentes estaban muy ocupados gritando a todo pulmón ofreciéndole una cálida bienvenida.

Las percusiones y las trompetas fueron protagonistas en “I Missed Again” y “Hang in Long Enough” y aunque el ritmo era contagioso solo algunos se levantaban a bailar un poco. Para el siguiente, “Throwing It All Away” de su etapa en Genesis algunos se pusieron de pie.

En “Follow You Follow Me” también de la banda de progresivo, las pantallas mostraron imágenes de aquellos años y su convivencia con los integrantes así como memoria de conciertos y videos musicales. Y aunque por alguna razón el personal de seguridad pedía que la gente se quedara sentada, era imposible ante temas como “Who Said I Would” que invitaban al baile y todos se levantaban para hacerlo.

Aunque el paso de los años se hicieron notar, pues el músico permaneció en su silla, eso no le impidió mostrarse como un showman que cautivó sin problema.

Antes de “Separate Lives” presentó a la banda y las trompetas tocaron un fragmento de “Guadalajara, Guadalajara” que fue otro momento lleno de furor, así como la presentación de su hijo en la batería.

Something Happened on the Way to Heaven” fue el contraste, y el baile regresó. Como proyectiles los tapatíos se pusieron de pie para disfrutarlo. “In the Air Tonight” fue uno de los momentos cumbres interpretado a media luz, coreado por los asistentes y con lluvia de aplausos al cierre.

La noche se acercaba al fin pero la fiesta seguía con “You Can’t Hurry Love”, “Dance Into the Light” e “Invisible Touch” de Genesis, también que presentó otro momento emocionante ligado a “Easy Lover” una de las más esperadas junto a “Sussudio” con la cual dio la salida falsa.

Para despedirse definitivamente regresó al escenario para cantar “Take Me Home”, dejando a los asistentes emocionados y felices por la experiencia; una más para la nostalgia.

GPE