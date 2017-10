Las películas de terror que debes ver en Netflix

Ciudad de México

Faltan pocos días para Halloween y Día de Muertos y a pesar de que hay diversas actividades para disfrutar en la ciudad, existen personas que prefieren estar en casa.

Es por eso que aquí te recomendamos una lista de las películas de terror que no te debes perder. Ya sea que las veas solo o acompañado, estas recomendaciones pueden provocarte un buen susto.

1. Siniestro (2012)

La historia gira alrededor de un periodista y su familia, la cual se va a vivir a una casa en donde fueron asesinados los dueños anteriores. En ella descubren unas grabaciones de asesinatos, que al mismo tiempo son las pistas para resolver el misterio entorno a la casa.

2. Starry eyes (2014)

Sarah Walker es una camarera que por azares del destino, obtiene un papel en una película. Lo que Sarah no sabe es que esta película podría matarla.

3. The Babadook (2014)

Después de la muerte de su marido, Amelia debe hacerse cargo de su hijo Samuel, de seis años. Un día, Sam sueña con un montruo que lo acecha en sus sueños, sin embargo, The Babadook no sólo vive en la cabeza del niño, sino que también adquiere vida gracias a un libro que está en la casa.

4. Déjame entrar (2011)

Owen es un niño maltratado por sus compañeros de clase y al mismo tiempo olvidado por sus padres. Su vida da un giro cuando conoce a Abby, su nueva y misteriosa vecina. Ambos entablan una relación poco convencional. La cinta es un remake del filme suizo Let the right one in.

5. El niño (2016)

Greta, quien trata de evadir su pasado, viaja a Londres para cuidar para cuidar de un niño. Pero cuando llega con la familia, se encuentra con que será niñera de un muñeco. El matrimonio le pide que siga unas reglas específicas, aunque ella lo encuentra gracioso, de pronto se da cuenta que quizá el muñeco tiene vida.

6. El efecto Lázaro (2015)

Un grupo de estudiantes, están mapeando el cerebro humano, cuando acdcidentalmente, uno de ellos muere. Al tratar de resusitarlo, se enfrentarán con una fuerza letal.

7. El cuerpo (2012)

El cadáver de una mujer desaparece misteriosamente de la morgue donde se encontraba, sin dejar rastro. Un inspector de la policía y el viudo se unen para esclarecer el suceso.

8. Mama (2013)

Después de haber estado perdidos durante 5 años, Lucas encuentra a sus sobrinos en el bosque. Los arropa y los lleva a su casa, pero pronto descubrirá que ambos niños, están protegidos por algo misterioso.

9. Triangle (2009)

Gracias a un descuido, Jess arroya a una gaviota en un puerto. Sin saberlo, esto desencadenará una serie de eventos que amenzará la vida de Jess y sus amigos.

10. Caso 39 (2009)

Emily es una trabajadora social, quien piensa que lo ha visto todo, hasta que se topa con el caso 39 de su carrera. Una familia intenta asesinar a su propia hija, Lilith. Emily decide llevársela a su casa, sin sospechar que quizá Lilith, no es tan inocente como aparenta.

ERV/DAPR