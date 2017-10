Las películas de los 80 que inspiraron a Stranger Things

Durante toda la serie hay referencias cinematográficas a películas de terror y ciencia ficción de la época. Algunas aparecen en los títulos de la marquesina del cine, en los diálogos o en afiches decorativos de los sets; otras son más implícitas que un buen conocedor de cine podrá notar por tomas, encuadres y escenas.





1. En el sótano de Mike Wheeler podemos ver un afiche del filme de John Carpenter The Thing(1982).

2. Cuando Joyce Byers tiene un flashback en el momento en que busca a su hijo en el Castle Byers le menciona que lo llevará a ver una película de terror para adultos y es nada más y nada menos que Poltergeist(1982) de Steven Spielberg.





3. En la escena donde el padre de Jonathan y Will, Loonie Byers llega a casa para abusar económicamente de Joyce, regaña a su hijo diciéndole que arranque el afiche de Evil Dead(1981) de la pared, por que es inapropiado para la salud mental de su madre.

4. Algunas escenas de la serie hacen referencias visuales a clásicos del cine de género, por su estética y cinematografía.





5. En la primera aparición de Eleven es bastante similar a cuando Elliott se encuentra con el famoso extraterrestre de la película E.T. the Extra-Terrestrial(1982). La misma referencia aparece de nuevo a lo largo de diversas tomas: cuando la hermana menor de Mike está viendo caricaturas en la tele, el escenario del cobertizo donde desaparece Will, y es mucho más notorio en la escena de acción donde los chicos y Eleven escapan en sus bicicletas de los «hombres malos». Algunas locaciones y planos hacen referencia a otra película de extraterrestres Close Encounters of the Third Kind(1977), también de Spielberg.





6. Muchos de los escenarios e iluminación de la serie fueron meticulosamente elaborados con base en la estética visual que caracterizó a las producciones de la época. Por ejemplo: el laboratorio del Departamento de Energía de los Estados Unidos, el «Otro Lado» y el extraño capullo en donde se encuentra atrapado Will, tienen una estética muy similar a la implementada en Alien(1979).

7. La idea de un grupo de amigos fanáticos de los juegos, el pudín de chocolate enlatado y los recorridos en bicicleta, así como la estética de Barbara Holland y Nancy Wheeler es una clara referencia al filme The Goonies(1985).





8. Los múltiples ecuentros que tiene Joyce con el Demogorgon y el «Otro Lado» tienen su referencia en los filmes clásicos de terror A Nightmare on Elm Street (1984) y The Shinning (1980).





9. También hay escenas que hacen referencia a otras películas inspiradas en filmes basados en las obras de Stephen King, por ejemplo: cuando los niños caminan por las vías del tren—Stand by me (1986)—, el atuendo de Eleven con las ondas en la cabeza son similares a las de Charlene McGee en Firestarter (1984) o el momento en que Nancy Wheeler toma la mano de Jonathan Byers a través del portal que está en el árbol, se parece mucho a cuando Carrie White jala del brazo de Sue Snell a través de su propia tumba en Carrie(1974).





10. La idea del «Otro Lado» —la dimensión alternativa que aparece en Hawkins— podría estar inspirada en la literatura de H.P. Lovecraft en su obra From Beyond,en el expone la existencia de muchas dimensiones y que el ser humano podría ser capaz de verlas, sin embargo, en el momento en que esto sea posible las extrañas criaturas de estos planos también podrían vernos. Sobre esta historia existe el filme de culto From Beyond(1986) del reconocido director de cine de horror Stuart Gordon.





11. De la misma manera en la novela corta de La Niebla de Stephen King se hace alusión a un grupo de científicos que abren un portal a otra dimensión en el bosque… ¿referencia o una curiosa casualidad?

12. El polémico Proyecto MK-Ultra también es mencionado en Stranger Things, para quienes no lo conocen, se trata de un experimento de control mental de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA) sobre seres humanos. Dicho experimento estaba destinado a identificar y desarrollar nuevas sustancias y procesos para ser implementados en interrogatorios y torturas sobre enemigos políticos así como para debilitar al individuo y forzarlo a confesar a partir de técnicas de control mental y el uso de drogas modificadas como el LSD.





13. Hay muchos libros y documentos sobre el tema pero si tienes interés por conocer más acerca de este tétrico experimento, como el falso documental de ficción The Banshee Chapter (2013) altamente sugestivo y terrorífico.

Un poco de música…

1. En la década de los 80’s surgió el género musical New Wave que incorporo el sonido de la música electrónica junto con la disco y el pop experimental. Las características principales de éste género son el uso de sintetizadores que marcaron un estilo único el cual se vio reflejado en el estilo de las artes cinematográficas.

2. El New Wave se convirtió en el sountrack oficial de los filmes de ciencia ficción y horror de la década y, por consiguiente, el estilo musical de Stranger Things.





3. ¿Sabías que el score de la serie es precisamente al estilo New Wave y que fue compuesta por Kyle Dixon y Michael Stein, ambos integrantes de la banda Survive que es uno de los principales representantes de éste género? Si te gustó el ambiente que el soundtrack aporta a la serie, tal vez te podrían gustar otras bandas New Wave como Tangerine Dream o Dance with the Dead.





4. Uno de los momentos que marcan la estrecha relación entre los hermanos Byers es cuando Jonathan le muestra a Will la canción de Should I Stay or Should I Go, de The Clash, dicha pieza se convierte en un ícono dentro de la serie. Si quieres escuchar más de esta banda y el álbum Combat Rock donde aparece dicha canción.





Si realmente te gustó Stranger Things sé muy atento a los pequeños detalles que posicionan a esta serie como uno de los mayores hits de nuestra década