'Calienta' garganta con este playlist de Paul McCartney

Ciudad de México

Paul McCartney pisará una vez más el Estadio Azteca con motivo de su tour "One on One". Es por eso que te compartimos este playlist para que 'calientes' garganta previo a su concierto.

El tour ha estado en países como Brasil, Estados Unidos y Japón. McCartney planea cerrar su gira en Oceanía, con tres presentaciones en Australia y Nueva Zelanda, donde no ha estado desde hace 24 años.

Aquí te dejamos algunas de las canciones más representativas del famoso cantante.

1. The Beatles - Hey Jude

2. Paul McCartney - Maybe I´m Amazed

3.The Beatles - All My Loving

4. Paul McCartney - Jet

5. The Beatles - Can't Buy Me Love

6. Paul McCartney - Let Me Roll It

7. The Beatles - I've Got A Feeling

8. Paul McCartney - My Valentine

9. The Beatles - I Saw Her Standing There

10. Paul McCartney - Nineteen Hundred And Eighty-Five

11. The Beatles - You Won't See Me

12. Paul McCartney - Here Today

13. The Beatles - Blackbird

14. Paul McCartney - Live And Let Die

15. The Beatles - Eleanor Rigby

16. Paul McCartney - New

17. The Beatles - Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band

18. Paul McCartney - Junior's Farm

19. The Beatles - Yesterday

20. The Beatles - Golden Slumbers

ERV