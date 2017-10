Paul McCartney pone a bailar a miles en el Azteca

Ciudad de México

Los fans de Paul McCartney tomaron las medidas necesarias para llegar puntuales a su cita con el ídolo de generaciones, que comenzó su show a las 21:15 pm en la Ciudad de México como parte de su gira One on one.

El Estadio Azteca lucía prácticamente lleno en todas las secciones, dispuestos a disfrutar de un detallado recorrido por la carrera de uno de los músicos más reconocidos de nuestros tiempos.

"A hard day's night" uno de los temas clave este noche (McCartney volvió a cantar el tema en vivo después de muchos años para esta gira), fue el arranque de una velada en la que se esperan alrededor de 40 canciones, entre sus temas como solista, su paso con Wings y por supuesto, los temas de The Beatles que lo convirtieron en una leyenda.

Con un potente equipo de sonido, previo al concierto, los fans pudieron escuchar un mix con algunos de los temas más populares de The Beatles, mientras que en las pantallas gigantes laterales se proyectaban imágenes y videos de Paul en distintos momentos con la banda.





