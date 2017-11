Paris Hilton modela en México y presenta su línea de ropa

Ciudad de México

Paris Hilton presentó una colección de ropa para Price Shoes en la sucursal de Arco Norte, Estado de México, donde las socias de la cadena se reunieron para ver a la celebridad.

"Paris, Paris, Paris", gritaban los jóvenes y las familias que asistieron al lugar, animando a la socialité a pisar el escenario. Todos estaban preparados con cámaras o celulares en mano para llevarse un recuerdo del momento.

La música de la propia Hilton sonó de fondo y los asistentes estallaron en ovaciones; temas como "Nothing In This World" y "Good Time" ambientaron el paso de las modelos, que lucieron pantalones, vestidos, tops, sacos y abrigos.

Luego de conocer la colección exclusiva, en la que predominaron las blusas con transparencia y los tejidos de flores, que se vieron hasta en pantalones, el momento esperado llegó: Paris Hilton salió con ropa interior y un abrigo obscuro.

El público se levantó de sus asientos y grabó el paso de la socialité, aplaudiendo con energía; la empresaria desfiló sola y, luego, encabezó a las modelos que portaron sus diseños.

Cabe mencionar que, previo al inicio de la pasarela, Patricio Borghetti animó la tarde; cantó temas como "El uno para el otro", "Te vi venir" y "De música ligera", que los asistentes corearon con gusto.

