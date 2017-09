Pérdida de mi casa me dobla, pero no me quiebra: Otto Sirgo

Ciudad de México

El actor Otto Sirgo dijo que la pérdida de su departamento tras el terremoto del pasado 19 de septiembre en la Ciudad de México, lo dobla pero no lo quiebra.

"Físicamente mi familia y yo estamos bien, no pasó ninguna desgracia. Estamos vivos y perfectamente sanos. Eso es lo importante, lo demás es material y se repone. La pérdida de mi hogar me dobla, pero no me quiebra", aseguró Sirgo en entrevista.

TE RECOMENDAMOS: Famosos piden apoyar a mascotas damnificadas

Recordó que el día del sismo se encontraba ensayando una obra al lado de la actriz Patricia Reyes Spíndola. De inmediato se dirigió a su departamento, ubicado en un cuarto piso de la calle Gabriel Mancera, en la colonia Del Valle, y el panorama fue desolador.

"Habían grietas por todos lados, muros de carga severamente dañados y apenas nos permitieron ingresar para sacar algunas pertenencias. Mi hija y mi nieto vivían con nosotros, afortunadamente no estaban dentro", platicó.

Vía telefónica desde San Miguel de Allende, Guanajuato, donde reside desde la noche del 19 de septiembre, Otto Sirgo comentó que todavía no han llegado los peritos que deban determinar la gravedad del estado del edificio donde habitaba, aunque sabe está a punto de colapsar.

"Se les habló por teléfono, pero nada. Entiendo que por ahora tienen un trabajo complicado, hay muchos edificios en situación similar en la Ciudad de México y no se dan abasto. Mi hija es quien se quedó a cargo de todo el papeleo mientras que yo estoy acá, con mi esposa y mi nieto".

Para el actor de 70 años es difícil el momento en que vive, pues el sismo de magnitud 7.1 acabó con su patrimonio y no tiene otra propiedad en la capital mexicana.

"Es muy triste porque sabes que todos los recuerdos de tu vida y tus cosas están allá adentro y que ya los perdiste. A lo mejor parece muy tonto, pero me duelen los álbumes de fotos, mis discos y grabaciones que tenía. Sé que son cosas materiales, pero me duelen".

Sin embargo, sostiene, "estamos vivos y eso es lo que importa. Ahora no me puedo dejar caer. En mi cuerpo tengo rabia desde que nací como para dejarme ganar por situaciones de esta magnitud. Siempre he luchado y lo haré ahora".

Debido a la gravedad de la construcción donde yace su departamento, la familia de Otto Sirgo sólo pudo extraer algunas pertenencias, poca ropa y documentos importantes.

"Tendré que empezar de cero y, ni modo, no será la primera vez. Si tengo que vestir con dos jeans, dos camisas y dos chamarras, lo haré. Y si a alguien le molesta que vaya a un evento sin traje, pues que se moleste".

La actitud y la voluntad, destacó, la saca de su familia. De su esposa Maleni Morales, sus hijas Valerie y Tania, así como de sus tres nietos.

"Tengo una mujer a la cual tengo que cuidar, mis hijas y mis nietos. Saco fuerzas de ellos y del ejemplo que me dieron mis padres, quienes tuvieron que empezar de cero varias veces. Estoy vivo y eso es lo importante", externó el actor.





DAPR