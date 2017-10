Omar Chaparro filmó por primera vez para Hollywood

Ciudad de México

A poco más de un año de mudarse a Los Ángeles, Omar Chaparro comienza a cosechar los frutos de su trabajo y será en enero de 2018 cuando estrene su primera película para Hollywood, 'Show dogs'.

TE RECOMENDAMOS: Bronco se suma al soundtrack de 'Coco'.

Chaparro, quien también presta su voz para la película de 'Condorito', aseveró que ha sido un privilegio interpretar a un villano en esa comedia que se filmó en Gales, Reino Unido, bajo la dirección de Raja Gosnell.

"Fue algo bien padre porque ya había hecho un villano antes y la película está hecha con mucha animación por computadora. Los perros hablan y tengo escenas en las que un perro policía va a rescatar a un panda que lo secuestraron y éste es un muñeco de peluche", detalló.

Aunque reconoció que jugar con esa interacción le resultó complicado y que es un desafío al que nunca se había enfrentado, indicó que le resultó muy divertido y a la vez peligroso porque cuenta con escenas de acción.

"Soy un privilegiado por haber empezado como "La Licenciada" y "Yahairo", que me dieron a conocer y hoy en día haber evolucionado. No ha sido fácil pero me siento muy contento por arriesgarme a hacer papeles que nunca había hecho, estoy muy satisfecho", expresó.

Paralelo a 'Show dogs', Omar Chaparro está por estrenar la película independiente 'Stuck, the movie', que filmó en Nueva York bajo la dirección de Michael Berry.

"Es un drama musical que le ha ido muy bien. Ahorita está en un Festival de Inglaterra y en el de Colorado ganó el premio a Mejor Película", compartió el actor mexicano.

Omar Chaparro vive en Los Ángeles, toca puertas, hace “castings” y toma clases de actuación, a la par de seguir con su gira 'Imparables' al lado de Adrián Uribe.













BB