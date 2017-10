Ellos son los nuevos y peligrosos mutantes de Marvel

Ciudad de México

Marvel estrenó el primer avance de la películaLos nuevos mutantes, en el que nos presentó a los nuevos personajes de X-Men. En el adelanto que compartió 20th Century Fox, las infantiles voces de "Another brick on the wall", la canción de Pink Floyd, suenan más tenebrosas que nunca.

Maise Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Henry Zaga y Blu Hunt son los jóvenes mutantes que lucharán, primero, por su propia vida.

TE RECOMENDAMOS: 'Eleven' luce nuevos rizos en tráiler de Stranger Things 2



Más parecida a una película de terror que de ciencia ficción y superhéroes, la película nos contará cómo los nuevos mutantes cuestionan su identidad mientras aprenden a usar sus poderes e intentan escapar de un temible lugar.

El estreno del filme está planeado para el próximo 13 de abril de 2018.

Aquí te dejamos el video.



ASS | DAPR