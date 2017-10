Anuncian nominados al Salón de la Fama del Rock and Roll 2018

Los Ángeles

Las agrupaciones Bon Jovi, Depeche Mode, Radiohead, Judas Priest, The Cars y la cantante Nina Simone, son algunos de los nominados para pertenecer al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2018.

La organización del lugar publicó una lista con 19 propuestas, de las cuales Kate Bush, Dire Straits, Eurythmics, Judas Priest, The Moody Blues, Radiohead, Rage Against The Machine, Nina Simone y Sister Rosetta Tharpe, éstas últimas ya fallecidas, obtuvieron este año su primera nominación.

TE RECOMENDAMOS: Mexicanos que brillaron en un Salón de la Fama

La lista se complementa con The J. Geils Band, LL Cool J, MC5, The Meters, Rufus Featuring Chaka Khan, Link Wray y The Zombies. La gala de inducción se llevará a cabo en Cleveland el 14 de abril de 2018.

De acuerdo con un comunicado de prensa, el Salón de la Fama ofrecerá a los fans la oportunidad de participar oficialmente en el proceso de selección, la cual comenzó este 5 de octubre y estará abierta hasta el 5 de diciembre de 2017.

Los aficionados podrán visitar rockhall.com/vote. Los cinco mejores artistas, seleccionados por el público, se incluirán en una "boleta de votación de los aficionados" que se incluirá junto con las otras papeletas para elegir a los candidatos de 2018.

Los aficionados tendrán que iniciar sesión con una cuenta de Facebook o correo electrónico para votar. La votación está limitada a una boleta por día.

Este año, fueron aceptados para pertenecer al afamado Salón el rapero Tupac Shakur, la cantante de folk Joan Baez y las bandas Pearl Jam, Electric Light Orchestra, Journey y YES.





DAPR