Nombran a Humberto Elizondo para vigilar elecciones de la ANDA

México

En una asamblea extraordinaria, la Asociación Nacional de Actores (ANDA) eligió a Humberto Elizondo como presidente de la Comisión Electoral que vigilará los comicios para elegir al nuevo Comité Ejecutivo. El gremio también seleccionó como vocales a Eugenio Montessoro, Jesús Ochoa, Sugey Ábrego y Omar Reyes, estos últimos empataron en el número de votos.

En el Teatro Jorge Negrete, los actores vivieron una jornada plural y democrática, todo con el propósito de fomentar la unidad del sindicato y evitar así que las fracturas provoquen que las empresas no cumplan con los beneficios que la ANDA provee a sus agremiados, dijeron a ¡hey!

La presidencia en la comisión de Elizondo fue aplaudida. Él agradeció el apoyo y confianza de sus pares: “Esta es la respuesta del gremio, cómo puede ser posible que a un corrupto, un señor que se llevó 21 millones de pesos, un deshonesto, mentiroso, voten por él para ser el presidente de la Comisión Nacional Electoral, esa es la verdad”, cuestionó.

“Lo demás, la amargura y el rencor, yo con eso no camino. (El compromiso) es cumplir, tener una elección justa, que sea el voto de los socios el que diga quiénes conformarán el próximo comité”, expresó Humberto, en relación a la polémica generada tras la demanda interpuesta por el colectivo #ANDATúASaber por un supuesto “desfalco” a la ANDA por 21 millones de pesos.

El aplauso se hizo extensivo a Sugey Ábrego y en el caso de Jesús Ochoa causó inconformidad: “¡Nunca viene a las asambleas y ya se fue!”, expresó un agremiado; pero Abel Casillas, secretario general, explicó que el actor se retiró por un llamado de la obra Conversaciones con mamá, que protagoniza con Queta Lavat en el teatro 11 de julio. Durante la votación abierta, los resultados fueron colocados en dos pizarrones, debido a la preocupación de los asistentes de no ver en todo momento el recuento de sufragios, colocado al lado del nombre de cada aspirante. En dos ocasiones falló la energía eléctrica y voces expresaron: “¡Cuiden los palitos, que no los borren!”.

Daniel Giménez Cacho se mantuvo al tanto de que los votos fueran colocados en la urna, la apertura de la misma se hizo con una sierra eléctrica, y el conteo; tras la toma de protesta de los miembros de la Comisión Nacional Electoral, el actor consideró que “avanzamos en que haya unas elecciones bien hechas, transparentes. Demostramos que se pueden cumplir las normas.

“Pudimos tener una votación, creo que todo el mundo está contento con el procedimiento”, agregó. El sentimiento fue compartido por Patricia Reyes Spíndola, Sylvia Pasquel, Laura Zapata, Roberto Sosa y Rafael Inclán, que llegó con andadera tras la cirugía de fémur, todos pidieron “unidad” en el sindicato.

RESPONDEN A #ANDATÚASABER

Lilia Aragón respondió a los señalamientos realizados por #ANDATúASaber del supuesto “remate” de un “valioso terreno propiedad de la ANDA, frente al mar” y la “falta de denuncia”, citó el colectivo en un texto; la actriz adelantó su intención de comenzar un proceso legal.

“Cómo es posible que digan que hemos saqueado a la ANDA, ¿de uno en uno?, desde el señor Elizondo, Imperio, Hernán Silvia Pinal y yo; la señora Yolanda Ciani que se equivocó, la destituyeron, pero, nosotros, no hay que señalar sin pruebas. Un despacho de auditores hace la mención de cómo la asamblea decidió vender el teatro de Guadalajara.

“(Y el terreno) en La Cruz de Huanacaxtle, yo ni siquiera estaba presente y se depósito el dinero. No estoy consignada; Julio Alemán hizo una alharaca y como no tuvo pruebas no hizo nada. En tribunales voy a denunciar a quienes me causaron daño moral, a Julieta Egurrola, Luisa Huertas, Roberto Sosa y a todos los que hablaron de mí”, agregó la actriz.

CLAVES

EL NÚMERO DE VOTOS

Humberto Elizondo, 171.

Eugenio Montessoro, 168.

Jesús Ochoa, 159.

Sugey Ábrego, 157.

Omar Reyes, 157.

Pablo Ferrer, 156.

146 Anilú Pardo.

142 Lili Landua.

137 Alfredo Barrera.

135 Jorge Fink.