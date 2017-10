Noel Gallagher estrena su sencillo 'Holy mountain'

Ciudad de México

El cantautor británico Noel Gallagher y su banda High Flying Birds, estrenó "Holy mountain", el primer sencillo de su próximo álbum de estudio "Who built the moon?".

El ex integrante de la banda Oasis, en fechas reciente destapó algunos fragmentos de canciones y el arte de su nueva producción, la cual estará disponible a partir del 24 de noviembre de este año, se indicó mediante un comunicado de prensa.

De este tema, Gallagher expresó: "Fue una de las primeras cosas que David (Holmes) y yo hicimos la primera semana de trabajar juntos. Supe al instante que sería el primer sencillo. Hay mucha alegría en él.

"Hasta el día en que muera será una mis piezas favoritas de música que he escrito. Suena grandioso en vivo. A mis hijos les encanta, les gusta a todos los amigos de mis hijos y estoy seguro que 'los chicos' la amarán", expresó.

"Who built the moon?" estará compuesto por los temas "Fort Knox", "Holy mountain", "Keep on reaching", "It's a beautiful world", "She taught me how to fly", "Be careful what you wish for", "Black & white sunshine", "Interlude" (Wednesday Part 1), "If love is the law", entre otros.

Con la salida de este material, Noel Gallagher & High Flying Birds alistan una serie de presentaciones por Estados Unidos que comenzará en febrero del próximo año, además de que mantiene presentaciones en América Latina como telonero de U2.

