Nicole Kidman abre oportunidades para las mujeres.

Los Cabos

Involucrarse en proyectos cinematográficos o televisivos que impulsen a la mujer es de interés para Nicole Kidman; ya sea en el rol de actriz o productora, busca abrir paso a su género y equilibrar la balanza dentro de la industria en Estados Unidos, sin importar que sean historias de menor presupuesto.

"En este momento estoy en un lugar donde deseo apoyar mucho a las mujeres; de hecho hice un proyecto con Karym Kusama, quien es una gran directora y su esposo escribió el guión", explicó Nicole Kidman, durante su estancia en Los Cabos donde presentó El sacrificio del ciervo sagrado.

"Estoy en un momento de mi vida en el que me siento muy dispuesta a trabajar con mujeres tanto como me sea posible y darles la oportunidad de crear una industria y creo que estamos en un momento ideal para eso", agregó la actriz ganadora del Oscar por su actuación en The Hours.

Además de formar parte de una industria que ofrece historias con grandes presupuestos, Nicole también apoya a nuevos talentos, " hay gente talentosa que tiene dificultades para encontrar trabajo, pero estar en esta posición me permite apoyar a gente que va comenzando".

La actriz realizó una visita breve a este país, al Festival Internacional de Cine de Los Cabos, para presentar la nueva película de Yorgos Lanthimos, El sacrificio del ciervo sagrado, historia que formó parte de la competencia oficial de la pasada edición del festival de cine en Cannes.

"Yorgos hace un tipo de cine que es profundamente incómodo, que realmente perturba a la gente y eso es emocionante para mí, él es muy inteligente, suele hacer retratos de la sociedad que quizá no son comunes, pero eso me gusta", dijo sobre la cinta que se estrenará en febrero de 2018.

Sobre el regreso de la serie Big Little Lies, la actriz comentó que están en espera de una nueva temporada, "no es momento de hacer anuncios, pero estamos tratando de armarlo, de comprobar que hay una historia con todas estas mujeres de las que el público se enamoró y estamos contentos de que la audiencia esté pidiendo el regreso".





