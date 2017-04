La Tigresa del Oriente llega a Netflix... para comercial

Ciudad de México

Netflix compartió un divertido video en el que invitó a sus usuarios a disfrutar de un maratón de Semana Santa con la canción "Nuevo amanecer" de La Tigresa del Oriente.

En el video aparecen diversas escenas de series como Stranger Things, Club de Cuervos, The OA, Orange is the New Black, The Get Down, entre otras.

TE RECOMENDAMOS: Los estrenos de Netflix en abril de 2017

El video de apenas 42 segundos termina con la frase "Tú, nosotros, semana santa y La Tigresa (piénsalo)".

Así que si no saldrás de vacaciones, disfruta de las series que Netflix tiene para ti.



DAPR