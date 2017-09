Netflix celebra a los "héroes mexicanos del entretenimiento"

Ciudad de México

En el mes de las fiestas patrias, Netflix dio a conocer que 9 de cada 10 de sus clientes en México ven contenido creado por mexicanos como Alejandro González Iñárritu (Biutiful), Guillermo del Toro (Trollhunters), Gary Alazraki (Club de Cuervos), Manolo Caro (La vida ideal de la pareja inmoral) y Gerardo Naranjo (Narcos), entre otros.

En un comunicado, la compañía dijo que celebra a los "héroes nacionales del entretenimiento, quienes a través de su gran trabajo, tanto al frente como detrás de la cámara, han puesto en alto el nombre de México alrededor del mundo".

Netflix se dijo orgullosa de que el contenido creado por mexicanos forme "parte del catálogo que ofrece a sus más de 104 millones de miembros. No solo existe una gran diversidad de actores, directores y productores de contenido dentro de la plataforma, sino que también hay algo para todos los gustos".

El catálogo del servicio de streaming cuenta con comedias contemporáneas como Elvira, te daría mi vida pero la estoy usando o ¿Qué culpa tiene el niño?, pero también incluye dramas como La delgada línea amarilla, Güeros o thrillers como Bajo la sal y México bárbaro.

Para quienes prefieren algo distinto a la ficción, destacan el documental Lucha México, el especial de stand up Sofía Niño de Rivera: Expuesta y México diseña.

"Además del talento nacional emergente, aquellos que lograron hace ya algunos años dar el salto a Hollywood también tienen una casa en Netflix", dijo la compañía, para poner como ejemplo a Salma Hayek (Frida), Eugenio Derbez (No eres tú, soy yo), Jaime Camil (Jane The Virgin), Karla Souza (How to Get Away with Murder), Martha Higareda (Mariachi gringo), Demián Bichir (Una vida mejor), Alfonso Herrera (Sense8), Diego Luna (Elysium) y Gael García (118 días).





