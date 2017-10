Sin cargos, liberan a Nelly tras acusaciones de violación.

Nelly fue liberado sin cargos horas después de ser detenido bajo sospecha tras las acusaciones de una mujer que afirmó que el cantante la había violado.

La investigación aún está pendiente a pesar de que el rapero no fue acusado de ningún cargo, de acuerdo con Variety.

El intérprete de "Dilemma" actualmente se encuentra de gira musical por Estados Unidos.

Su abogado, Scott Rosenblum señaló que el rapero fue "víctima de una acusación completamente falsa".

"Nuestra investigación inicial establece claramente que esta alegación carece de credibilidad y está motivada por la avaricia", dijo Rosenblum en un comunicado.

"Nelly está preparado para abordar y perseguir por todas las vías legales para reparar cualquier daño causado por esta acusación claramente falsa".

Por su parte, el cantante agradeció a sus miles de fans por el apoyo y se disculpó con sus seres queridos por la "vergüenza y ponerse (él) en una situación donde podría ser victimizado".



To be absolutely clear. I have not been charged with a crime therefore no bail was required. I was released , pending further investigation.

I do want to apologize to my loved ones for the embarrassment and for putting myself in a situation where I could be victimized by this false and defaming allegation.