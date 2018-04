National Geographic presenta documental sobre Rusia

La cadena de televisión National Geographic y la empresa estatal rusa de energía nuclear Rosatom presentaron aquí un documental sobre Rusia, elaborado como parte del proyecto Wild Edens, con el que mostrarán lugares que están en peligro ante el cambio climático.

La vicepresidenta de National Geographic, Annabelle Canwell, y el director de negocio internacional de Rosatom, Kirill Komarov, destacaron la necesidad de llamar la atención sobre el cambio climático y su impacto en la flora y la fauna.

En el acto realizado en la capital española, los directores del primer trabajo Wild Edens: Rusia, Andrew Zikking y Allison Bean, de la productora Off The Fence, presentaron el documental que se estrenará en el X Foro Internacional AtomExpo 2018, previsto del 14 al 16 de mayo en la ciudad rusa de Sochi.

El documental, que será transmitido el próximo verano en el canal de National Geographic, presenta los principales hábitats naturales de Rusia, como las estepas siberianas, las montañas de Altái, Kamchatka, la región de Amur y el Ártico ruso, entre otros.

Las dos empresas anunciarán en próximas fechas las siguientes cuatro entregas que comprende el proyecto, que tiene ya avances en los trabajos de filmación en India y Turquía.

