Natalie Portman parodia a 'Eleven' de Stranger Things

Ciudad de México

Natalie Portman se caracterizó como 'Eleven', personaje de Millie Bobby Brown, para un divertido sketch de la tercera temporada de Stranger Things.

La cápsula fue compartida en el programa Saturday Night Live y ahí Natalie en su papel de Eleven fue en busca de los otros números acompañada de Mike.

En todo momento, Mike intentaba besar a Eleven, tal como lo hizo al final de la segunda temporada.

Al mismo tiempo, Eleven fue conociendo a Fourteen, Nine, Five, Eighteen y a Three, personas que aparentemente son como ella, y quienes mostraron sus ocurrentes poderes, como Catorce que es capaz de iniciar incendios con la mente, pero cada que lo hace vomita un poco, o como Nueve, que puede leer la mente de las personas con la consecuencia de lanzar gases cada que lo intenta.

No es casualidad que la actriz se haya puesto en el papel de Eleven, pues desde hace un tiempo han comparado el parecido que existe entre Millie Bobby Brown y Natalie Portman cuando era joven.

No se que esperan en Hollywood para hacer una película con Millie Bobby Brown siendo la hija o la versión joven de Natalie Portman.. (Me pasa lo mismo esperando con Emma Watson y Winona Ryder) pic.twitter.com/xCr69c8OnW — Jonás Riquelme (@Anzhakutain) 1 de febrero de 2018

Actualmente Millie Bobby Brown se encuentra filmando la tercera temporada de la famosa serie de Netflix.

Se tiene planeado que los nuevos episodios lleguen a finales de este año o a principios del 2019.

Aquí te dejamos el video.

DAPR