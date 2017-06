Los 'famosos' también nos enfermamos: Natalia Lafourcade

Ciudad de México

Natalia Lafourcade se disculpó con sus seguidores en redes sociales luego del mal trato que algunas personas recibieron durante su firma de autógrafos en Parque Lindavista.

La cantante visitó el centro comercial para convivir con sus fans, sin embargo tuvo una recaída de su problema de tendinitis, hecho que disgustó a algunas personas.

La tendinitis es la inflamación de un tendón debido, en la mayoría de los casos, a un golpe a un esfuerzo excesivo.

"Por quinta ocasión en algunos años tuve una recaída en mi problema de tendinitis y tengo un desgarre muscular, esto a causa de tanta actividad y movimiento en mi vida", dijo la intérprete de Tú sí sabes quererme.

"Ayer me tomé mil 300 fotos. Mi mano ha sentido mucho dolor últimamente y aún así, no he cancelado shows ni viajes ni actividades. Mis doctores pidieron de manera muy puntual no escribir con mi mano ni tocar en estos días para recuperarme más rápido", escribió en su cuenta de Facebook.

Lafourcade también agradeció a las personas que la entendieron y la apoyaron.

"Ahora por mí y por tantos amigos artistas que tengo, les pido encarecidamente, nunca olviden que nosotros los artistas los 'famosos', somos seres humanos que también se enferman, o se sienten mal en ocasiones y aún así seguimos por ustedes", escribió.

La cantante posteó una imagen en blanco y negro donde se ve el tratamiento al que se sometió.

