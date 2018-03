Natalia Lafourcade nos conmovió con el relato de sus primeros Oscar

Ciudad de México

Natalia Lafourcade, quien cantó "Recuérdame" en los Oscar con Miguel y Gael García Bernal, publicó un post en Facebook donde relató cómo se sintió con esa experiencia ante millones de personas.

La compositora relató que estar en la ceremonia de uno de los eventos cinematográficos más importantes del mundo fue uno de los momentos más "mágicos" de su vida.

TE RECOMENDAMOS: Gael García se siente 'fascinado' por Lafourcade

"Por fin encuentro un momentito para escribir un poquito de lo que mi corazón ha estado sintiendo todos estos días tan mágicos que me ha tocado vivir en esta experiencia", escribió.

"La noticia me robó un suspiro, una sonrisa, un brinco de emoción. Mi corazón aceleró su pulso y sentí mi sangre corriendo dentro de mí tan sólo de imaginarlo. La vida y sus sorpresas. Una cosa se va y otra viene, todo son instantes, la vida está hecha de momentos efímeros y nada se queda, todo pasa y debemos poner mucha atención en cada segundo y simplemente vivir", continuó.

La intérprete de “Tú sí sabes quereme” recordó que antes de pisar el escenario pensó en su abuelita:

“No quería pensar en la cantidad de gente que nos estaría viendo. Quise pensar en mi abuelita y regalar este momento como un homenaje en su memoria”.

También señaló que ahora regresa a casa para disfrutar del tiempo con “mis gatos y el cariño de mi perra Frida”.

Lafourcade señaló que su vida se ha llenado de grandes momentos y "sorpresas inesperadas".

"Después de 18 años me encuentro con Gael García y ya no me siento tan vacía... Mi vida afortunadamente se ha llenado de momentos maravillosos como éste. Sorpresas inesperadas pero abrazadas con todo el amor y gratitud", dijo.



De igual forma, hizo una reflexión sobre el chiflido que lanzó durante la ceremonia y llamó la atención de más de uno.

TE RECOMENDAMOS: El color de México llega a los Oscar con 'Recuérdame' de 'Coco'

"Con elegancia chiflamos hasta vaciar los pulmones porque así somos los mexicanos aquí y en China. Y hay mucho por qué celebrar después de la ceremonia de los Oscares. Que viva el arte, que viva el cine, que viva la música, viva la vida. Viva México y Latinoamérica", se lee al final de su carta.









La cinta Coco ganó los dos premios a los que estaba nominada en los Oscar 2018, Mejor Canción Original y Película Animada.

Aquí puedes leer el texto completo.



DAPR

Consigue tus boletos para ver a Natalia Lafourcade