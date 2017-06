Natasha Dupeyrón prepara serie para plataforma digital.

Ciudad de México

La actriz mexicana Natasha Dupeyrón se encuentra en preparación para incursionar en la plataforma digital más famosa sobre series.

"Esta serie habla de chicas y de cómo se encuentran en su proceso. Empiezan a sentir cosas que no están funcionando desde dentro y pasan de su zona de confort a algo que las haga feliz", comentó.

TE RECOMENDAMOS: Ahora los niños deciden: Netflix lanza serie interactiva

Aunque la también modelo no quiso dar más detalles de este proyecto, adelantó que las grabaciones comenzarán en un par de semanas y el estreno se espera para 2018.

Ahora se encuentra nominada al Premio Ariel como "Revelación femenina" gracias al papel que obtuvo dentro de la película "Treintona, soltera y fantástica", filme que le dejó un gran aprendizaje a pesar de haber tenido una participación pequeña.

"Lo que me llevo es el saber que no hay papel pequeño, admito que me burlaba un poco de eso y ahora lo entiendo, el que este personaje que aparece cinco o siete minutos me haya dado una nominación al Ariel es algo increíble", admitió.

La edición número 59 del galardón que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas se efectuará el 11 de julio en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México.





DAPR