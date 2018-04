Respeta el género urbano, pero le es fiel a las baladas

México

Minutos antes de regresar al escenario del Auditorio Nacional, en el backstage del Coloso de Reforma Yuridia parece hacer muchas cosas. Coordina detalles con su equipo de trabajo, convive con sus fans, que al verla de inmediato gritan con emoción, causando las risas de quienes esperamos por una entrevista para hablar sobre el desarrollo de su gira Desierto. Hace todo esto con mucha naturalidad, saluda, sonríe, se ve satisfecha con lo que ocurre a su alrededor.

Y tiene buenos motivos para estarlo. Desierto tiene dos fechas en el Auditorio Nacional, la primera fue un lleno total y la segunda, programada para el 11 de mayo, al parecer tendrá la misma suerte.

Además de esas fechas, la gira recorrerá parte importante de la República mexicana y diversas ciudades de EU. Su disco Primera Fila ha sido un éxito y su sencillo “Amigos no por favor” ya es un clásico de su catálogo y tiene hasta el momento 106 millones de reproducciones en YouTube.

“Con esta canción pasó algo muy extraño porque yo no sabía si la gente iba a responder bien a este tema, porque sabemos que es muy complicada la situación y cuando canté esta canción por primera vez la gente se emocionó, creo que se identificaron muchísimo y en ese momento se proyectan y la respuesta ha sido mejor de lo que imaginaba”, dijo Yuridia a ¡hey!

El show tiene una duración de dos horas. Yuridia interpreta 28 canciones, entre los temas inéditos que llevó a los primeros lugares de popularidad como “En su lugar” e “Irremediable”, y los cóvers que ya hizo suyos como “Ángel” y “La maldita primavera. Podría armar un show solo con sus éxitos, sin embargo fue con los temas de otros cantantes en su voz como su público la conoció. Y justo de eso va Desierto, muestra sus orígenes.

“Estoy presentando un show muy personal, porque habla mucho del desierto, esa es la temática, el lugar donde yo nací, donde yo crecí. Siempre hay nervio, nunca fallan y para tranquilizarme trato de rezar, así me calmo”, comentó. En su más reciente álbum no hay mezclas con los sonidos urbanos, Yuridia se ha mantenido fiel a su estilo, con lo cual ha logrado vender miles de discos y boletos sin apoyo del reguetón.

“Ese es un tema tan grande, tendríamos que estar horas hablando, pero yo respeto mucho el movimiento urbano, me gusta y escucho la música, pero a mí en particular me tocó en la vida cantarle al amor y al desamor. Sí me ha costado mucho trabajo ser leal a eso, pero lo disfruto mucho, concluyó la intérprete.

Sigue triunfando

La cantante saltó a la fama como parte de la cuarta generación del programa de concurso La Academia, donde obtuvo el segundo lugar.

Está considerada como una de las grandes vendedoras de discos en México en los últimos 12 años.

Desde 2006 está de gira, en aquella ocasión recorrió el país con el tour La Voz de un Ángel, que también se convirtió en uno de sus más grandes éxitos.