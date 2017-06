Yuri apuesta por un lado musical íntimo

Ciudad de México

Yuri está lista para presentar este viernes su más reciente producción discográfica, en la que apostó por regresar a sus raíces con canciones representativas de su repertorio, pero con arreglos nuevos, y acompañada de grandes amigos: las integrantes de Pandora, Mijares, Carlos Rivera y el grupo Matisse.

TE RECOMENDAMOS: Yuri canta “Tan cerquita” de sus admiradores

Este 23 de junio la veracruzana lanzará Primera Fila, que incluye un tributo muy latino a Juan Gabriel en "No tengo dinero", así como las piezas inéditas "Perdón", "¿Cómo le hacemos?", "La vida es una sola" y "Tan cerquita". En esta apuesta, Yuri se aleja de los shows de gran producción y se entrega al lado íntimo de la música para disfrutar de su lado como intérprete.

"Tienes que regresar tarde o temprano a tus orígenes, sobre todo cuando se tienen tantos años de carrera, porque empiezas de la nada y más adelante quieres hacer cosas locas, incursionar en otros géneros. Ya viví todo eso. Me gusta escuchar los comentarios de mis fans y me pidieron que les cantara como una Céline Dion región 4 (risas). Está cañón que le llegue a los talones.

"Pero ella se para en un escenario y canta. Así que me pidieron que me relajara. Me va a costar mucho trabajo, no será fácil, pero me gustan los retos. Firmé con Sony y me pidieron un Primera Fila, algo más como intérprete, para disfrutar de mis canciones. Hoy soy una persona que aprendió a obedecer, aunque los ochenteros somos necios", contó Yuri en entrevista con ¡hey!

La cantante aceptó que está lista para mostrar una imagen más elegante, sin parafernalia innecesaria, con el propósito de explotar su registro vocal que se mantiene igual al que tenía a los 16 años, de acuerdo a lo que aseguró; así como a disfrutar de la calma que la vida le ofrece ahora, tras superar la depresión de la muerte de su mamá.

Yuri llegará a varias plazas de América Latina con el Tour Tan Cerquita, con el que no descarta realizar un nuevo Auditorio Nacional y ofrecerá una firma de autógrafos el 27 de junio a las 18:00 horas, en un centro comercial de la zona de Paseo de la Reforma.

ES