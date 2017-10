Willie González lanzará tema dedicado a su esposa

Ciudad de México

El intérprete de salsa con 30 años de trayectoria en el género tropical estrenará nuevo disco para el próximo año del cual ya tiene su primer sencillo: 'Cuando estoy con ella' que está dedicada a su esposa.

"Es un disco que ya vengo trabajando tiempo atrás, está dedicado a las mujeres y sobre todo tendrá un tema muy especial que le dedico a mi esposa y estará disponible ya en un mes", compartió el cantantante puertoriqueño, en la alfombra verde La ke buena con causa.



El cantante, quien se encuentra en la posproducción de su disco asegura está contento por ayudar pero triste por las tragedias.



"Yo feliz de apoyar a México, me duele pensar en lo que pasó porque Puerto Rico vive una situación muy dura, me encuentro apoyando allá, he estado como voluntario porque sigue faltando la ayuda para los damnificados", declaró González.