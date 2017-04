Good Charlotte y Never Shout Never lideran el Warped Tour

Ciudad de México

El Warped Tour reveló la primera parte de su cartel con bandas como Good Charlotte, Never Shout Never y Echosmith entre los actos principales.

El festival se llevará a cabo por primera vez en el país el 27 de mayo en el Foro Pegaso, en Toluca, Estado de México.

Patrocinado por Vans, este evento se lleva a cabo cada año en Estados Unidos y reúne bandas de punk rock, hardcore, metal y más, combinado con deports como el skate y el bmx.

Las otras bandas anunciadas para esta edición son Hatebreed, Suicide Silence, Mayday Parade, Tsunami Bomb, Alesana y I See Stars.

El talento mexicano no fue dejado de lado y se incluyen al cartel División Minúscula, Insite, Thermo, Here Comes The Kraken, Cerberus y Sputnik.

La segunda parte del cartel será revelada el 18 de abril.





vmm