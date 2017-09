Revelan video de Chester Bennington antes de su suicidio

Talinda Bennington, viuda del cantante Chester Bennington, compartió en su cuenta de Twitter un video en el que se muestra al cantante 36 horas antes de que tomara la decisión de suicidarse en julio pasado.

"Ésto es lo que parecía depresión a sólo 36 horas antes de su muerte. Él nos amó tanto y lo amaba. #fuckdepression #MakeChesterProud", dijo Talinda en la red social.

This is what depression looked like to us just 36 hrs b4 his death. He loved us SO much & we loved him. #fuckdepression#MakeChesterProudpic.twitter.com/VW44eOER4k