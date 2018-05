Víctor Manuelle pide perdón por canción que hace apología del narco

Bogotá, Colomboa

El cantante de salsa puertorriqueño Víctor Manuelle pidió disculpas a Medellín, la segunda ciudad de Colombia, por una canción en la que lo acusan de hacer apología del narcotráfico.

"Acepto que lo que hice en la canción no es agradable, y aunque no llevara mala intención, me equivoqué y pido disculpas a usted y a todos los colombianos que pudieran sentirse ofendidos", expresó el cantante boricua en una carta enviada al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez divulgada el viernes por medios locales

El gobernante había exigido esta semana una excusa pública al artista por la letra de la canción "Amarte duro", que Víctor Manuelle canta junto al reguetonero Farruko y que fue presentada hace dos semanas en los premios Billboard Latino 2018.

"Donde yo pongo el ojo, pongo la bala y no fallo. Esto que yo siento es puro como la coca' e Medallo. Y no soy Pablo, pero tú sabe' lo que te hablo", reza una estrofa del tema.

En un escrito en sus redes sociales, Gutiérrez rechazó el mensaje de la canción, en un intento por deshacerse del estigma de violencia que dejó el abatido capo narco Pablo Escobar en esta ciudad, que convirtió en su centro de operaciones.

"Ni la ilegalidad, ni el narcotráfico, ni la violencia contra la mujer es un juego. Respeto por Medellín", afirmó el mandatario.

La letra también hacía mención al maltrato físico sufrido por la estrella pop estadounidense Rihanna de su pareja Chris Brown en 2009.

"Te voy a dar bien duro como Chris le daba a Rihanna", dice la canción.

Víctor Manuelle, cuyo nombre real es Víctor Manuel Ruiz Velázquez, aseguró en el mensaje que creó otra versión de la canción "donde se corrigen ambos errores graves".

