Vicente Fernández alerta a fans de Colombia

Ciudad de México

El cantante Vicente Fernández alertó a sus fans en Colombia sobre una supuesta presentación en los premios Pip que se está anunciando en el país sudamericano.

"Queridos amigos de mi Colombia querida, vi un anuncio de unos Premios Pip, que no sé que sea, y me están utilizando de que voy, sacando imágenes mías. A mí no me gusta demandar a nadie pero si le buscan, le encuentran", expresó el intérprete en su cuenta de Instagram.

Vicente aseguró querer mucho a Colombia y no querer "manchar o que dejen de quererme o que yo fallé, yo ya me retiré", concluyó el mensaje.





