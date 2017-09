Mi unión con la música mexicana es grande: Julio Iglesias

México

Para Julio Iglesias “no hay autor con más magia que José Alfredo Jiménez”, dice al referirse al compositor guanajuatense, a quien dice admira por su “calidez y calidad musical, por esas canciones e historias que nos regaló y que lo han hecho trascender”.

Actualmente la relación que el cantante español tiene con el compositor mexicano se produce a través de la interpretación de “Ella” y “Se me olvidó otra vez”, dos de las creaciones del autor, que forman parte del nuevo disco de Iglesias, titulado México & Amigos, el primero que hace a dueto. En estos temas participa con Sin Bandera y Pablo Alboran, respectivamente.

“Es un disco a manera de agradecimiento por esa relación que he tenido con México desde hace muchos años, cuando yo empezaba en esto, y siempre encontré en esa patria un amor, un cariño, una fidelidad que sigo gozando y agradeciendo”, destacó el intérprete al hablar con ¡hey! vía telefónica.

“Además, también debo decir que este material es un gusto, porque cómo no hacer un material con esas canciones que reflejan toda la riqueza de México, de sus colores, de sus sabores, de su tierra y de su gente, de esos compositores que han hecho de sus creaciones arte. Un arte que habla de la riqueza del país, del que he quedado prendado”.

Julio hace una pausa antes de seguir y añadir con particular franqueza.

“Cantar a José Alfredo Jiménez… ha sido maravilloso, porque yo no creo que haya un autor más grande que él… aunque al hablar del tema de la música en México también podemos mencionar a Agustín Lara, que fue otro grande, pero José Alfredo era mágico”, destaca antes de compartir una anécdota con el creador de “La media vuelta”, que también viene incluida en la producción musical de Iglesias a dueto con Eros Ramazzotti.

“A José Alfredo lo conocí en un aeropuerto, iba con unos guitarrones; yo me acerqué a él y le dije: ‘Maestro’. Y me dijo: ‘y tú ¿quién eres?’. Y le dije: ‘Yo soy Julio Iglesias, soy un cantante, yo lo admiro¨, y ahí quedó todo...

“Pero, lo que es la vida, después, la gente que heredó su música, su familia, me mandó un disco para que yo pusiera la voz con él, y canté “El rey” con él y eso me enorgullece”.

“Osea que mi unión con la música mexicana es grande… Con Pedro Vargas, a quien adoraba y amaba, a él y a su familia, por eso siempre digo que tengo una afición natural hacia ustedes, los mexicanos, a México.

“A quien como decía don Pedro, y muy acertadamente, a México solo puedo decirle “Muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Porque además, un artista debe ser así, agradecido, noble con toda esa gente que lo ha mantenido. En mi caso en particular, me gusta decirlo y hacerlo, donde voy o donde canto, siempre agradezco a esa gente que me ha dado de comer por tantos años, me ha motivado para seguir adelante, me ha animado con su aplauso. Cómo no decirle gracias”, enfatizó.

“No es por darle a pelotas, pero yo canto en chino, he cantado en todos los idiomas, no voy a ser modesto ahora que tengo 73 años, pero la música mexicana es fonéticamente muy hermosa, por eso cante donde cante, siempre hay en mí un espacio para la música que me cautivó a través de las composiciones que me han permitido tener un disco con mis amigos”. Grabación para la cual no le fue difícil convencer a los amigos que lo acompañan: “Porque todos, de antes, de ahora, del género que sea, conocen y aman la música mexicana”.

“TRACKLIST MÉXICO & AMIGOS”

1.- “Usted” a dueto con Diego Torres.

2.- “Júrame” a dueto con Juan Luis Guerra.

3.- “Ella” a dueto con Sin Bandera.

4.- “Fallaste corazón” a dueto con Plácido Domingo.

5.- “Quién será” a dueto con Thalía.

6.- “Amanecí en tus brazos” a dueto con Pablo Alborán.

7.- “Échame a mí la culpa” a dueto con Omara Portuondo.

8.- “Juan Charrasqueado” a dueto con Andrés Calamaro.

9.- “Y nos dieron las diez” a dueto con Joaquín Sabina.

10.- “La media vuelta” a dueto con Eros Ramazzotti.

11.- “Se me olvidó otra vez” a dueto con Mario Domm.

12.- “México Lindo”.