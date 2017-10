Únete a la fiesta alista concierto en el Auditorio

Ciudad de México

Kabah, Magneto & Mercurio, Moenia y Sentidos Opuestos, quienes conforman el concepto Únete a la Fiesta, aseguran que al trabajar juntos han ganado una nueva familia y, aunque todavía no quieren poner fecha de caducidad al proyecto, destacan que es un impulso para sus carreras como bandas.

En entrevista con ¡hey!, algunos de sus integrantes platicaron que la experiencia de pisar juntos el escenario ha sido única y se alegran del éxito que han tenido durante la gira y con su nuevo material discográfico, que lanzaron el 6 de octubre y aún sigue en los primeros lugares de ventas.

"La experiencia de estar juntos ha sido increíble y maravillosa, poder convivir y hacer esta familia, algo que no pensábamos años atrás, cuando estábamos activos en nuestras carreras, y que hoy nos da la vida esta oportunidad de estar otra vez en contacto, con este gran proyecto, con un nuevo disco, un Auditorio Nacional", mencionó Alex, de Magneto.

Sergio O'Farrill, de Kabah, contó que desde marzo de este año empezaron su gira por el país "y la verdad no le queremos poder fecha de caducidad, porque hemos tenido la oportunidad de estar juntos arriba del escenario y pasarla muy bien, además la gente lo ha recibido increíble".

Tono Beltranena, de Magneto, aseguró que con este proyecto lo han "ganado todo, principalmente la amistad que tenemos hoy y la familia que hemos logrado crear entre nosotros 20, creo que es tema que va a perdurar y es una de las cosas que hemos ganado todos".

Al preguntarle si han perdido algo por este proyecto, Beltranena sostuvo que "absolutamente nada"; sin embargo, entre risas, sus compañeros dijeron: "sueño puede ser", "horas de dormir" e incluso "un pedazo de hígado".

Para Alfonso Pichardo, de Moenia, Únete a la fiesta también tiene beneficios agregados: "Antes varios estábamos con giras, reencuentros, lanzando material, y eso sigue adelante. Hay que decirlo, la difusión que ha tenido, los foros a los que hemos logrado llegar, nos ayuda en nuestras carreras por separado de cada una de las bandas, a que estemos ahí presentes y estamos aprovechando eso".

Federica Quijano, de Kabah, mencionó que la gira ha sido muy linda porque no existen egos: "A lo mejor ya crecimos, ya pasamos por esa etapa, evidentemente ya no existe eso y menos en el escenario. Aprendes también a ser profesional, a respetar el lugar en donde está tu compañero, no nada más de trabajo, porque en este caso nos hemos hecho amigos, hermanos".

"Lo más importante es la química que se ha dado entre nosotros, creo que ese ha sido el motor principal, hay mucha armonía y felicidad en el escenario, realmente nos hemos hecho un grupo y el público lo vive y lo disfruta, y no para la fiesta", añadió Mauri Stern, de Magneto.

Elías Alberto Chiprut, de Mercurio, comentó que Únete a la Fiesta ofrece un recorrido por la historia de sus carreras y la música década de los 90, y explicó que la integración es muy interesante, porque "no son los mismos arreglos, se hizo algo totalmente nuevo, un híbrido de todos los repertorios musicales, donde van a poder ver a Kabah cantando rolas de Sentidos Opuestos".

Finalmente, Rodrigo Sieres, de Mercurio, habló de la experiencia de grabar un disco en vivo y subrayó que la respuesta de su público fue muy buena: "Fue increíble hacer un disco en un concierto en el Auditorio Nacional. Realmente viene todo el show, viene completitito en el disco y DVD, les va a gustar, es una cosa de colección. Lo lanzamos hace unos días y seguimos en primer lugar de ventas".

LA AGENDA

Los veinte integrantes de Únete a la Fiesta traerán de nuevo su show al Auditorio Nacional el próximo 18 de octubre.

Su reciente álbum incluye tres CD's y un DVD, grabados totalmente en vivo durante su concierto del 3 de junio en el Coloso de Reforma.